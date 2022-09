Tödlicher Unfall in Zermatt – Mountainbiker stürzt 40 Meter über Felswand und stirbt Ein 27-Jähriger ist im Kanton Wallis tödlich verunglückt. Der Deutsche war mit zwei Freunden auf einem Mountainbikeweg unterwegs.

An dieser Stelle kam es zum tödlichen Unfall des deutschen Mountainbikers. Foto: Kantonspolizei Wallis

Ein 27-jähriger Mann aus Deutschland ist am Donnerstag in Zermatt VS bei einem Unfall mit dem Mountainbike rund 40 Meter über eine Felswand in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der Unfall geschah gegen 16.30 Uhr auf einem Mountainbikeweg vom Weiler Z’Mutt in Richtung Zermatt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Drei Freunde waren mit ihren Mountainbikes auf dem sogenannten Yo-Yo-Trail unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Vorausfahrende der Gruppe plötzlich das Gleichgewicht und stürzte in der Folge in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

SDA

