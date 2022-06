112 statt 60 Kilometer pro Stunde – Motorrad­lenker in Kander­grund wegen Raser­delikts angezeigt Ein 22-jähriger Motorradlenker wurde am Samstagabend mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Er musste den Führerausweis abgeben.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Kandergrund auf der Fürten ist am Samstagabend ein Motorrad mit 112 statt den erlaubten 60 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, konnte der 22-jährige Lenker daraufhin angehalten und für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht werden.

Er musste sowohl den Führerausweis als auch das Motorrad abgeben. Er wurde zudem wegen Raserdelikts angezeigt.

pd/nfe

