Unfall am Brünig – Motorradfahrer und Mitfahrerin bei Auffahrunfall verletzt Auf der Brünigstrasse sind am Samstag bei einem Auffahrunfall ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin verunglückt. Beide mussten per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Wegen des Unfalls auf der Brünigstrasse war eine Helikoptercrew der Rega im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am Samstagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer auf der Brünigstrasse auf eine stehende Autokolonne auf. Dabei wurden er und seine Mitfahrerin verletzt. Sie mussten per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich oberhalb von Brünigen im Gemeindegebiet von Meiringen, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag meldete. Nach ersten Erkenntnissen war der 62-jährige Motorradlenker hinter mehreren anderen Fahrzeugen in Richtung Brünigpass unterwegs. Die vor ihm fahrenden Fahrzeuge hielten nach einer Rechtskurve oberhalb von Brünigen an. Aus noch zu klärenden Gründen fuhr der Motorradfahrer auf das vor ihm fahrende Auto auf. Er und seine 52-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und mussten mit zwei Helikoptern ins Spital geflogen werden.

Die Brünigstrasse war wegen der Unfall- und Bergungsarbeiten rund drei Stunden lang gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurden durch die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

SDA