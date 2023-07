Kollision mit Auto in Belp – Motorradfahrer schwer verletzt In Belp kam es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. cse

Die Kantonspolizei Bern wurde kurz vor 17 Uhr in Belp wegen eines Verkehrsunfalls an die Mühlestrasse gerufen, wie sie am Donnerstag mitteilt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Husmattstrasse und beabsichtigte, auf die Mühlestrasse abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein Motorrad auf der Mühlestrasse in Richtung Thun. Aus «noch zu klärenden Gründen» seien die beiden Fahrzeuge kollidiert, so die Berner Kapo.

Der Motorradfahrer stürzte danach zu Boden und wurde schwer verletzt. Zunächst betreuten Passanten den Verletzten, bis die Ambulanz eintraf und den Motorradfahrer ins Spital brachte.

Um den Einsatz vor Ort zu ermöglichen, wurde der Verkehr an der Unfallstelle wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und der Ursache des Unfalls aufgenommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.