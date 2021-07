Schwerer Unfall in Twann – Motorradfahrer prallt in Felswand Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat im Berner Seeland die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er verstarb noch an der Unfallstelle. cse

Ein Motorradfahrer ist in Twann verunfallt. (Symbolbild) Foto: Moritz Hager

Am Freitagabend hat sich ein Motorradfahrer in Twann schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Aus bisher unbekannten Gründen sei er ins Schleudern und somit auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge ist der Motorradfahrer auf der linken Seite in eine Felswand und anschliessend auf der rechten Seite in ein Strassengeländer geprallt, bevor er auf der rechten Fahrbahnseite liegen blieb. Trotz umgehend eingeleiteten Rettungs- und Reanimationsmassnahmen erlag der 21-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie Kapo weiter schreibt.

Aufgrund des Unfalls musste der entsprechende Strassenabschnitt mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Twann richtete eine Verkehrsumleitung ein. Neben mehreren Diensten der Kantonspolizei Bern sei je ein Team der Ambulanz und der Rega sowie das Care Team des Kantons Bern im Einsatz gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

