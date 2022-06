Unfall in Büren an der Aare – Motor­rad­fahrer nach Frontal­kollision schwer verletzt Am Dienstag geriet in Büren an der Aare ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Motorrad. Der Lenker musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Aarbergstrasse in Büren an der Aare zu einer frontalen Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Strasse war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mit.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16:30 Uhr. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Auto auf der Aarbergstrasse von Dotzigen her in Richtung Büren an der Aare. Kurz vor dem Dorfeingang kam dieses von der Fahrbahn ab und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Weshalb das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei schreibt.

Bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams und eines Helikopters der Rega kümmerten sich Drittpersonen um den schwer verletzten Motorradlenker.

Für die Betreuung von betroffenen Personen wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten. Zudem standen Angehörige der Regio Feuerwehr Büren sowie der Feuerwehr Oberes Bürenamt im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern ermittelt zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

pd/nfe

