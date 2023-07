Unfall in Laupen – Motorradfahrer nach Auffahrkollision verletzt In Laupen kam es am Montagnachmittag zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen. Ein Motorradfahrer musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Am Montagnachmittag hat sich in Laupen ein Auffahrunfall mit drei involvierten Fahrzeugen ereignet. Ein Motorradfahrer wurde verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Um 15.30 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Neueneggstrasse von Neuenegg herkommend in Richtung Laupen. Im Bereich einer Baustelle beim Dorfeingang kam es zu einem Auffahrunfall zwischen dem aus Neuenegg herkommenden Lastwagen, einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte dabei zu Boden und wurde verletzt. Er wurde von einem Ambulanzteam betreut und dann ins Spital gebracht.



Während den Unfallarbeiten wurde der Verkehr für rund dreieinhalb Stunden wechselseitig geführt; dies von der Feuerwehr Regio Laupen, die auch die ausgelaufenen Flüssigkeiten band.

PD/law

