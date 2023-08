Unfall in Sutz-Lattrigen – Motorradfahrer bei Zusammenstoss mit Lieferwagen schwer verletzt In Sutz-Lattrigen ist ein Motorradlenker am Montagmittag mit einem Lieferwagen kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Thomas Hagspihl

Am Montagmittag kam es auf der Hauptstrasse in Sutz-Lattrigen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Motorradlenker kurz vor 12 Uhr von Biel herkommend in Richtung Mörigen unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilte.



Kurz vor der Verzweigung zur Schulstrasse geriet er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen mit Wohnwagen.



Der Motorradlenker stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Die Polizei hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen. Der Verkehr wurde auf dem betreffenden Strassenabschnitt wechselseitig geführt.



