Unfall auf dem Grimselpass – Motorradfahrer bei Auffahrkollision verletzt Am Pfingstmontag sind zwei Motorräder auf der Grimselpassstrasse kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt.

An der Grimsel sind am Sonntag drei Motorräder zusammengestossen (Themenbild). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Bei einer Auffahrkollision ist am Sonntag am Grimselpass ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann musste per Helikopter ins Spital gebracht werden. Ein weiterer am Unfall beteiligter Motorradfahrer und eine Beifahrerin blieben unverletzt.

Zum Unfall kam es kurz vor dem Mittag als verschiedene Fahrzeuge zwischen Grimsel Hospiz und der Passhöhe unterwegs waren, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Zunächst kam es zu einer Auffahrkollision zweier Motorräder. Daraufhin stürzte ein weiterer, hinterherfahrender Töfffahrer aus noch ungeklärten Gründen.

Während den Unfallarbeiten konnte der Verkehr mehrheitlich wechselseitig geführt werden. Der genaue Hergang und die Umstände des Unfalls werden nach Angaben der Polizei untersucht.

Weiterer Verletzter

Am Montagnachmittag verunfallte an der Grimsel ein weiterer Motorradfahrer im Gebiet Bänzlaui. Als vorderster Fahrer einer Neunergruppe kam der Mann vom Grimselpass her, wie die Polizei am Dienstag ebenfalls mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der Töfffahrer in einer Rechtskurve von der Strasse ab. Beim Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Für die Dauer der Arbeiten vor Ort musste der Verkehr wechselseitig geführt werden. Auch zu diesem Unfall sind Ermittlungen im Gang.

Die Grimsel mit ihrer kurvenreichen Passstrasse ist ein beliebtes Ausflugsgebiet für Motorradfahrer.

( SDA )