Mehr als 70 km/h zu schnell – Motorrad-Raser aus dem Verkehr gezogen Die Berner Kantonspolizei hat vergangene Woche zwei Töffs eingezogen. Ihre Lenker waren massiv zu schnell gefahren.

Ein Polizist misst die Geschwindigkeit eines Motorradfahrers. (Symbolbild) . Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler

Die Berner Kantonspolizei hat vergangene Woche zwei Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie waren mit stark übersetzter Geschwindigkeit unterwegs.

Der eine Töfffahrer tappte am Donnerstag mit 150 Kilometern pro Stunde bei Bellmund in die Radarfalle der Polizei, wie diese am Dienstag mitteilte. Damit war der Motorradlenker rund 70 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs.

Eine Patrouille konnte den Mann in Hermrigen anhalten. Den Fahrausweis musste er abgeben. Das Motorrad zog die Polizei ein.

Am Sonntag wurde ein weiterer Motorrad-Raser in Wangenried gestellt. Er war ausserorts mit 147 Kilometern pro Stunde unterwegs, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei hervorgeht. Der Fahrer musste seinen Ausweis abgeben.

Beide Motorradfahrer müssen sich vor der Justiz wegen eines Raserdelikts verantworten.

SDA

