Ukraine-Konflikt – Moskau schüchtert die skandinavischen Nachbarn ein Schweden und Finnland haben eine lange Tradition der Neutralität zwischen Nato und Russland. Doch jetzt debattieren sie, ob sie näher an die westliche Allianz rücken sollen. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Die Sicherheitslage in Schweden ist bedrohlicher geworden: Schwedische Soldaten patrouillieren im Hafen von Visby (13. Januar 2022). Foto: Karl Melander (EPA, Keystone)

Bei den beiden bündnisfreien Staaten Finnland und Schweden hat die Debatte über das Verhältnis zu Russland und zur Nato in dieser Woche wieder an Fahrt aufgenommen. Befeuert wurde sie durch die am Dienstag bekannt gewordenen Briefe des russischen Aussenministeriums: Die russische Regierung wiederholt darin ihre Forderungen, die sie schon im Dezember der Nato mitgeteilt hatte, und verlangt «Sicherheitsgarantien» nun auch von Schweden und Finnland.