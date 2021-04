Russischer Luftangriff – Moskau: Mindestens 200 Rebellen in Syrien getötet Das russische Militär meldet, bei einem Angriff auf ein Rebellenlager östlich von Palmyra Dutzende Aufständische getötet zu haben.

Das russische Militär meldet einen Angriff auf ein Lager in Syrien: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin Pool (Keystone)

Russische Kampfflugzeuge haben nach Militärangaben bei einem Angriff auf ein Rebellenlager in Syrien mindestens 200 Aufständische getötet. Zudem seien in dem Lager bei Palmyra grössere Mengen an Munition und sonstigen Kampfstoffen zerstört worden, berichtete die Agentur Tass am Montag unter Berufung auf die russische Militärführung in Syrien. Nach diesen Angaben seien in dem Lager «Kampfgruppen für terroristische Anschläge» in verschiedenen Landesteilen Syriens ausgebildet worden. In der Region halten sich Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat auf. Die russischen Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.