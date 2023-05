Angeblicher Drohnenangriff auf Putin – Moskau droht Selenski mit Vergeltung Über dem Kreml wurden laut russischen Angaben zwei ukrainische Drohnen abgeschossen. In Moskau ist man wütend, aber auch nervös, denn die Flugobjekte hätten es gar nie bis ins Zentrum der Macht schaffen dürfen. Zita Affentranger

Abschuss von zwei angeblich ukrainischen Drohnen über dem Kreml; der Rote Platz davor ist bereits für die Siegesfeiern am 9. Mai geschmückt. Foto: Telegram

Drohnen fliegen inzwischen täglich über Russland, oft in Grenznähe zur Ukraine oder über der von Russland annektierten Halbinsel Krim, manche aber auch Hunderte Kilometer ins russische Landesinnere. Doch nun haben laut russischen Angaben zwei Drohnen das Zentrum der Macht in Moskau erreicht und wurden direkt über dem Kreml abgeschossen. Für Moskau ist klar, dass die Ukraine hinter dem Angriff steckt: «Letzte Nacht hat das Regime in Kiew versucht, die Kreml-Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation anzugreifen», heisst es in einer Stellungnahme. Wladimir Putin habe sich aber nicht im Gebäude befunden. Erste Videos zeigen eine kleine Explosion über dem Kreml, in anderen Filmen steigt Rauch über den Gebäuden am Roten Platz auf.