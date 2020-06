Der Poller – Mosaiksteinchen des Totalitarismus Der Poller-Kolumnist wandert durch die heile Bergwelt, von der er genau weiss, dass sie nicht heil ist. Schliesslich kennt er auch seine eigenen Abgründe nur zu gut. Markus Dütschler

Auf dem Pfad der Erkenntnis bei der Kleinen Scheidegg begegnet der Poller-Kolumnist netten Kühen und unangenehmen Gedanken. Foto: Alex Karlen

Wer ist so naiv, an eine heile Welt zu glauben? Sie etwa? Und doch zog es mich am Sonntag dorthin, in die heile Welt. Ich fuhr zum Wandern auf die Kleine Scheidegg. Das Wetter war nicht makellos, aber es regnete nicht. Es gab sumpfige Stellen, bei denen ich einen Schuh voll herauszog, aber das war nicht schlimm. Auf Schildern wurden Wanderer vor angriffigen Kühen gewarnt, die ihre Kälber beschützen. Doch die Kühe sahen mich nur treuherzig an, während ihre Glocken friedlich bimmelten. Vergnügt beobachtete ich Schweine, die sich grunzend im Schlamm wälzten. Zugleich sinnierte ich: «Ob ihr Fleisch auf meinem Teller landen wird?»