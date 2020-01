Mord im Club der Kriegsveteranen

Der Autor



Christopher Huang ist Chinese, wurde ungefähr 1976 (genaues Jahr unbekannt) in Singapur geboren und wuchs in der Stadt auf. Seine Eltern – der Vater Ingenieur, die Mutter Krankenschwester – liessen sich scheiden, als er ein Kind war. Mit der Mutter zog er als 17-Jähriger nach Calgary in Kanada, wo er ein Jahr das College besuchte. Danach kehrte er für den zweijährigen Militärdienst nach Singapur zurück: «Viele Leute dachten, ich sei verrückt, das zu tun, aber ich denke, ich bin dadurch ein besserer Mensch geworden. Nicht, dass ich es noch einmal tun möchte.» Er ging wieder nach Kanada, wo er an der McGill University in Montreal Architektur studierte.

An seinem ersten Kriminalroman «A Gentleman’s Murder» arbeitete er mehr als sieben Jahre und veröffentlichte ihn über die amerikanischen Verlags- und Literaturrechte-Plattform Inkshares. Die offene Plattform wurde 2013 gegründet und ist heute eine Autoren- und Lesergemeinschaft mit mehr als 100'000 Personen. Die Autorinnen und Autoren können auf der Plattform Teile von Manuskripten veröffentlichten, die je nach Interesse der Lesenden sortiert werden. Inkshares veröffentlicht ausgewählte Manuskripte in Nordamerika und betreut den Verkauf der Rechte für Übersetzungen und Verfilmungen. Christopher Huang lebt in Montreal, Kanada.



Christopher Huang: «Tod eines Gentleman» (Original: «A Gentleman’s Murder», Inkshares, Oakland, CA, 2018). Aus dem Englischen von Verena Kilchling. Wilhelm-Heyne-Verlag, München 2019. 428 S., ca. 23 Fr.

