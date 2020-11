Kurz konfrontiert Infos einblenden

Durch Corona wird der Kampf um einen Platz in Berner Gemeinderat stark eingeschränkt. Öffentliche Podien können nicht durchgeführt werden, und weibeln auf der Strasse ist nur bedingt möglich. Für die Wählerschaft gibt es also kaum Möglichkeiten, um sich von den Kandidierenden in Person ein Bild zu machen.

Unser Videoformat «Kurz konfrontiert» soll dabei Abhilfe schaffen. So funktioniert es: Die Kandidierenden werden in Zweiergruppen aufgeteilt. In diesen stellen wir ihnen je vier Fragen zu einem bestimmten Sachbereich der städtischen Politik. Die Kandidierenden kriegen 30 Sekunden Vorbereitungszeit und nochmals 30 Sekunden, um die Frage so überzeugend wie möglich zu beantworten. Alles, was über dieser Zeitlimite liegt, wird herausgeschnitten.

Bis am Samstag wird täglich eines der Duelle inklusive Kurzanalyse veröffentlicht.