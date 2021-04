Porträt von Bundesrat Alain Berset – Monsieur Mittelmass Alain Berset ist fast rätselhaft populär im Volk. Faktisch ist seine Corona-Bilanz bis jetzt weder berauschend, noch fällt sie ab. Für sein Vermächtnis könnte die Zeit nach der Pandemie entscheidender werden. Fabian Renz

B ürgerlicher Habitus mit Krawatte, der den Rechten die Angst nimmt : Bundesrat Alain Berset. Foto: Adrian Moser

Diesen Mittwoch wird die Nation wieder einmal an seinen Lippen hängen. An dieser leicht vorstehenden Unterlippe, die an die Physiognomie der habsburgischen Kaiser gemahnt. Nicht Kaiser, sondern «Diktator» wurde er jüngst oft genannt, doch klingt in der Schmähung unterschwellige Bewunderung mit. Wenn er spricht, wie er es diesen Mittwoch wieder tun wird, sind alle genötigt, ihm zuzuhören, auch und gerade seine Gegner. Öffnet er die Restaurantterrassen? Schickt er die Schweiz in den verlängerten Lockdown?

Welchen Plan hat Alain Berset, der SP-Bundesrat, für das Land? Macht er es eigentlich gut oder schlecht?