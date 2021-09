Glosse über den Teufelskerl Bebel – Monsieur Belmondos Besuche in Bern und Ostermundigen Die kürzlich verstorbene Schauspiel-Ikone Jean-Paul Belmondo war einige Jahre mit unserer Ursula Andress liiert. Ihre Hommage an den einstigen Gefährten haben wir missverstanden. Alexander Sury

Bebel und seine «Schweizer Tigerin» Ursula Andress am 16. April 1970 auf dem Weg nach Tunesien in die Ferien. Foto: AFP

Am 7. September um 18.15 Uhr traf das Mail von ihrem Management auf der Redaktion ein. Ich überflog den Inhalt mit klopfendem Herzen und bezog ihn im ersten Moment freudig auf mich selber. Obwohl: Die Vergangenheitsform hätte mir zu denken geben müssen und der Name der Person wurde unmissverständlich genannt: «Jean Paul, you were a unique personality. A man full of passion and vitality – and with a marvelous sense of humor.» Bingo, traf doch perfekt auf mich zu, dachte ich. Welcher Mann möchte das nicht über sich hören, am besten natürlich zu Lebzeiten, aber wenn es nicht anders geht, dann halt auch nach seinem Ableben als Würdigung, als Hommage. Und da kam noch mehr: «You will be greatly missed by all of us! Goodbye, the man I loved. You will stay in my heart forever. Ursula.»