Nach Abwahl in Langnau – Monika Kühni will nicht zurück ins Parlament Ihre Wiederwahl in den Gemeinderat hat die SVP-Frau verpasst. Jetzt zieht sie sich aus der Politik zurück. Susanne Graf

Vor zwei Jahren konnte Monika Kühni (ganz links) in den Gemeinderat von Langnau nachrutschen. Foto: Beat Mathys

Sie hätte gern weiterhin in der Exekutive mitgewirkt. Monika Kühni liess sich für die Gesamterneuerungswahlen im Oktober von ihrer Partei, der SVP, erneut auf die Liste setzen. Gleichzeitig kandidierte sie aber auch für das Parlament.

«Natürlich habe ich mir überlegt, was sein würde, wenn ich die Wiederwahl in den Gemeinderat nicht schaffen würde», sagt sie heute. Doch sie habe nicht vorausahnen können, wie sie in einem solchen Fall reagieren würde. Jetzt weiss sie es.

Am Abend des 31. Oktober 2021 war klar, dass Monika Kühni die Wiederwahl verpasst hat. Sie muss ihren Platz für Michael Moser räumen, denn die SVP hat einen ihrer vier bisherigen Sitze an die GLP verloren. Wenigstens könnte Monika Kühni nun wieder im Grossen Gemeinderat mitwirken. Doch auf die Parlamentsarbeit verzichte sie, teilt die Gemeinde mit.