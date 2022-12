Unfall in Liebefeld – Mofafahrer nach Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt Am Montagabend kollidierte ein Auto mit einem Elektromofa. Der Mofafahrer musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Am Montagabend gegen 17 Uhr kam es zu einem Unfall in Köniz Liebefeld, als ein Auto mit einem Mofa zusammenstiess. Der Elektromofa-Lenker wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zu der Kollision kam es, als ein 41-Jähriger mit einem Auto auf der Könizstrasse in Richtung Sportweg unterwegs war. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Elektromofa auf dem Radstreifen in die andere Richtung. Auf der Höhe der Hausnummer 186 bog der Autolenker links ab. Dabei kollidierte er mit dem Mofa.

Der 57-jährige Mofalenker wurde schwer verletzt und musste von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

PD/law

