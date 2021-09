«Bund»-Essaywettbewerb 1. Platz: Annemarie Lanker – Möglichst lange selbstständig bleiben Eine alte Frau erhebt ihre Stimme: Dieses Corona-Tagebuch überrascht mit Einsichten, die gegen den Strich der Erwartungen gebürstet sind – und es wartet mit einem wunderbar tröstlichen Ende auf. Annemarie Lanker

« Meine Kinder, Grosskinder und Urgrosskinder meldeten sich. Sie wollen helfen. Eine Welle von Fürsorglichkeit und Zuwendung schwappt über mich. Ich bin gerührt und freue mich. » Foto: Béatrice Devãnes

Mit diesem Text errang Annemarie Lanker den 1. Preis des 15. «Bund»-Essaywettbewerbs zum Thema «Wird uns Corona nachhaltig verändern – hier und überhaupt in allen Ländern?», der am Dienstagabend entschieden wurde. Die beiden Finaltexte sowie die Texte auf dem vierten bis zehnten Platz finden Sie in der Artikelsammlung unter diesem Link.

Frühjahr 2020, da bahnt sich etwas an. Es ist Zeit, wieder regelmässig Tagebuch zu schreiben. Sozusagen gegen das Vergessen. In China wütet ein aggressives Virus. Fledermäuse, die auf einem Fleischmarkt verkauft werden, sollen die Ursache sein. Unvorstellbar, Fledermäuse zu essen. Die Essgewohnheiten sind halt sehr verschieden auf dieser Welt. Wir essen ja auch vieles, was kreucht und fleucht. Der amerikanische Präsident spricht vom Chinavirus. Besonders wir Alten sind gefährdet und gehören zur Risikogruppe. Wir müssen uns schützen und Kontakte mit andern Menschen möglichst meiden.