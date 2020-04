Glosse: Virologen als Stars – Möchten Sie ein Kind von Daniel Koch? Fast jedes Land hat einen Epidemiologen, dem alle an den Lippen hängen. Deutschland hat Christian Drosten, Frankreich Didier Raoult – und wir haben Daniel Koch und Marcel Salathé. Alexander Sury

Eigentlich wäre er schon pensioniert: Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit, ist omnipräsent. Foto: Anthony Anex/Keystone

Sie erinnern sich: Da prangte vor einigen Tagen plötzlich dieses Pflaster auf seiner Stirn, es war an einer dieser nahezu täglichen Medienkonferenzen in Bern. Die Nation hielt den Atem an. Wie gravierend war die Verletzung des nationalen Corona-Mediensprechers? Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit, musste sich erklären. Leicht verlegen, wie es schien, beschied er uns, man müsse sich keine Sorgen machen, die kleine Wunde unter dem Pflaster rühre lediglich von einem unfreiwilligen Zusammenstoss mit einer Tür. Grosses Aufatmen allerorten, selbst bei Gesundheitsminister Alain Berset, der es sonst gar nicht schätzt, wenn ihm jemand vor der Sonne steht.

In Deutschland heisst Daniel Koch übrigens Christian Drosten. Der 48-jährige Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité ist während der Corona-Pandemie der inoffizielle Chefberater von Angela Merkel. Auf allen Kanälen erklärt, mahnt er und beschönigt nichts. Die Deutschen fressen dem dunkelhaarigen Lockenkopf aus der Hand. Laut Umfragen möchte jede zweite deutsche Frau ein Kind von Christan Drosten. Koch und Drosten sind optisch ein höchst ungleiches Paar. Narziss und Goldmund sozusagen: hier der introvertierte Schweizer Asket, der etwas von einem Zen-Mönch hat und sich in seiner Freizeit bei Certodog engagiert, der Stiftung für das Wohl des Hundes; dort der eloquente deutsche Lebemann, der mit junger Frau und Kleinkind im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg wohnt.

Status eines Gurus

Virologen sind zu wissenschaftlichen, mitunter gar moralischen Instanzen avanciert in den vergangenen Wochen, ja, teils geniessen sie fast den Status eines Gurus, wie ein Blick nach Frankreich zeigt. Dort heisst Daniel Koch Didier Raoult und hat schulterlanges graues Haar, einen markanten Schnauz und wird mitunter auch Miraculix genannt. Der 68-jährige Chef des Instituts für Infektionskrankheiten in Marseille propagiert Cholorquin als Wundermittel, ein Medikament, das bislang bei Malaria-Patienten eingesetzt wurde. Der Mann ist unkonventionell und kennt keine Scheu vor Kontroversen, was auch sein Werdegang verrät. Der Sohn eines Militärarztes war ein schlechter, aufsässiger Schüler, der mehrmals sitzenblieb, einige Jahre zur See fuhr und später Medizin studierte, weil sein Vater nur dieses Studium zu finanzieren bereit war. Na, grossartig, so viel zur beruflichen Motivation von Didier Raoult.

Kommen wir noch zum vierten Starvirologen der Gegenwart. Er ist klein, drahtig und schon fast 80 Jahre alt. Anthony Fauci hat in seiner Funktion als Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA bereits sechs Präsidenten gedient. Jetzt hat er seine grösste Aufgabe gefasst: Donald Trump zu beraten und dessen Schaumschlägereien bei Bedarf immer wieder mehr oder weniger dezidiert zu korrigieren. Trump-Fans wittern bereits eine Verschwörung und schiessen aus allen Rohren auf Fake-Fauci, der wahlweise verdächtigt wird, ein im Solde der Chinesen stehender Spion oder ein undercover wirkender russischer Biowaffenspezialist zu sein. Ob sich auch jede zweite Amerikanerin ein Kind von Fauci wünscht, ist bislang nicht untersucht worden, aber wenig wahrscheinlich.

Und bei uns in der Schweiz? Über Umfang und Inhalte der Fanpost für Daniel Koch war bislang nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Böse Zungen behaupten, Gesundheitsminister Berset fange jeweils in aller Früh die Postsendungen für Koch persönlich ab und lagere sie in einem Kellerabteil des Bundeshauses, zu dem nur er Zutritt habe. Aber eben, das sind nur Gerüchte. Allerdings gibt es in der Schweiz doch jemand, der an den schönen deutschen Virologen erinnert, von dem sich jede zweite Frau… Sie wissen schon.

Marcel Salathé arbeitet an der ETH Lausanne als Epidemiologe und ist äusserst telegen. Der grau melierte Strubbelkopf ist, streng objektiv betrachtet, süss und knuddelig. Und er hat unbekannte Seiten: 2007 trat er als Keyboarder der Basler Popband Phébus als Support von Lenny Kravitz im Zürcher Hallenstadion auf (das war natürlich kein Geisterkonzert). Salathé versteht es auch, verbal elegant Zuversicht zu verbreiten: «Zusammen schaffen wir das, hoffentlich mit nur zwei blauen Augen und nicht allzu vielen Knochenbrüchen.» Allerdings hat in dieser Hinsicht auch Daniel Koch Denkwürdiges geleistet. Auf die Frage, ob im Sommer in Freibädern und Flüssen gebadet werden könne, antwortete er kürzlich, nach sorgfältigem Abwägen aller Argumente, die Aare sei wohl «bebadbar». Nein, die Beliebtheit von Daniel Koch, sie geht nicht so schnell baden.