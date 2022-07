Abo Ukrainerin in der Massenunterkunft «Ich schäme mich, alles vor den anderen zu machen»

Die 59-jährige Ukrainerin Valentyna Kleiner ist seit vier Monaten in der Schweiz und muss in einem Raum mit Fremden ohne Privatsphäre leben. Vielen Geflüchteten geht es so wie ihr.