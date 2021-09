Mit Impftruck und Teams vor Ort – Mobil und niederschwellig: So will der Kanton im Herbst impfen Impfzentren schliessen, dafür schickt die bernische Gesundheitsdirektion vermehrt Impfteams vor Ort in Gemeinden, Schulen und Betriebe. Alexandra Elia

Mitte Juli stand der Covid-19-Impftruck des Kantons auf dem Bundesplatz in Bern. Foto: Beat Mathys

Mehrmals appellierte Pierre Alain Schnegg an die Vernunft der Bernerinnen und Berner und verwies auf die Dringlichkeit der Lage: «Wir sind an einem Punkt, an dem sich die Gesellschaft auf ihre Verantwortung besinnen muss», sagte der bernische Gesundheitsdirektor am Freitag vor den Medien und betonte, wie wichtig es sei, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Zwar baut der Kanton Impfzentren ab, doch gebe es genügend Impfangebote, hält die Gesundheitsdirektion fest. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur weiteren Impfstrategie.

Was sieht der Kanton Bern in seiner mobilen Impfstrategie vor?