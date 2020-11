Der grosse Tortelloni-Test – Mmmh und auch eine Mogelpackung Und nur noch kurz ins kochende Wasser: Das sind die besten Fertig-Tortelloni. Nina Kobelt , Daniel Böniger

Das Äussere muss stimmen, das Innere sowieso: Tortelloni mag man nicht immer selber machen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tortelloni sind Vertrauenssache. Denn die Füllung sieht man erst, wenn man reinbeisst. Beliebt ist die Variante Spinat-Ricotta, weil sich da das milchige Aroma des Frischkäses mit dem Geschmack des Gemüses verbindet – idealerweise. Von Ersterem war leider nirgends etwas zu schmecken, Spinat tauchte dann und wann auf – jedoch nicht bei allen Kandidaten unseres Fertig-Pasta-Tests. Überhaupt: Die Unterschiede zwischen den getesteten Tortelloni sind gewaltig. Auch, was den Preis angeht. Die Günstigsten kosten nicht mal fünfzig Rappen pro hundert Gramm (was sich auf die Qualität auswirkt). Bei den Teuersten – unseren Favoriten – kostet die gleiche Menge fast sechsmal so viel.

Normalerweise schmecken Tortelloni wunderbar mit geschmolzener Salbei-Butter. Doch manchen Produkten aus unserem Test würde wohl eine würzige Tomatensauce besser anstehen – damit da dann doch ein wenig Geschmack im Teller wäre.

Die Geschmackvollen

Foto: Anna-Tia Buss

Oh, welche Schönheiten! Die Ränder dieser Tortelloni sind gezackt, was wohl suggerieren soll, dass sie hausgemacht sind. Und das Beste daran: Die Füllung schimmert durch! Die Vorfreude wird nicht enttäuscht: Wir schmecken Käse (also vor allem Parmesan, der als Zutat tatsächlich auf der Packung steht) und etwas Spinat – das ist schon sehr überzeugend. (5 Punkte)

Premium Pasta «Italiamo» (Lidl), 250 g, 2.69 Fr. (100 g à 1.08 Fr.)

Die Anhänglichen

Foto: Anna-Tia Buss

Was sollen wir sagen: Da haben sich der eher dünne Teig und die sehr grüne Füllung gefunden. Beides hält elegant aneinander fest, die perfekte Marriage sozusagen. Mit etwas Fantasie ist im Geschmack, der eher von Käse geprägt wird, auch Spinat herauszuschmecken. Bloss bleibt die Füllung überall kleben – am Gaumen, an den Zähnen, an der Gabel! (4 Punkte)

M-Classic Tortelloni (Migros), 250 g, 3.70 Fr. (100 g à 1.48 Fr.)

Die Sattmachenden

Foto: Anna-Tia Buss

Bissfest sind sie. Jedoch wurde hier etwas mit der Füllung gegeizt, die auffallend mehlig, aber ziemlich schmackhaft ist. Tatsächlich sind Spinat und Ricotta aromatisch auszumachen – keine Selbstverständlichkeit. Etwas für Leute, die anpacken müssen und sich nicht um schöngeistige Küche kümmern können oder wollen. Tipp: In Bouillon statt Salzwasser kochen! (4,5 Punkte)

Good Choice (Aldi), 400 g, 1.85 Fr. (100 g à 0.46 Fr.)

Die Ausdruckslosen

Foto: Anna-Tia Buss

Nach dem Kochen sind sie vielleicht etwas bleich, aber eine hübsche Form haben diese Dinger. Beim Hineinbeissen nimmt jedoch die Belanglosigkeit überhand: Der Teig ist mitteldick und eher geschmacklos. Die grüne Füllung ist okay, klebt aber etwas am Gaumen und schmeckt kein bisschen nach Spinat – sondern eher langweilig wie Gemüsebouillon. (4 Punkte)

Natura Plan Bio (Betty Bossi, Coop) 250 g, 4.80 Fr. (100 g à 1.92 Fr.)

Die «Gefährlichen»

Foto: Anna-Tia Buss

Wenn man diese Tortelloni mit der Gabel zerteilt, sticht die giftig grüne, eher trockene Füllung ins Auge. Sie schmeckt zum Glück etwas weniger gefährlich – aufgrund des wenigen Salzes erinnerts ein wenig an Kinderbrei ... Wenn nur diese leicht unangenehme und metallische Note nicht wäre. Nix für den Znacht mit der Familie und schon gar nicht für sich allein. (3 Punkte)

Mmmh to cook (Denner), 400 g, 1.85 Fr. (100 g à 0.46 Fr.)

Die Lieblosen

Foto: Anna-Tia Buss

Der Teig ist dick, als ob man zu faul gewesen wäre, ihn nochmals durch die Pastamaschine zu schicken – und was drinsteckt, weckt ebenso wenig Freude. Die Füllung erinnert an Gras und Basilikum, von Spinat und Ricotta keine Spur. Kein Wunder, von den beiden Zutaten – so lesen wir nach dem Test auf der Verpackung – sind je gerade mal ein Prozent drin. (2 Punkte)

M-Budget Tortellini (Migros), 500 g, 2.30 Fr. (100 g à 0.46 Fr.)

Die Abgeschlagenen

Foto: Anna-Tia Buss

Wir sind knallhart, aber nur ehrlich: Diese Tortelloni sehen nicht nur unerfreulich aus, sie schmecken auch so. Die (wenig) Füllung, die übrigens beim Öffnen sofort aus dem sehr dicken Teig fällt, erinnert an grünes Katzenfutter, Pardon, und schmeckt nach fast gar nichts. Erträglich sind diese Teigwaren wohl erst dann, wenn man sie in ganz viel Butter ertränkt. (1 Punkt)

Chef Select (Lidl), 400 g, 1.85 Fr. (100 g à 0.46 Fr.)

Die Sieger

Foto: Anna-Tia Buss

Auch diese Tortelloni mit hauchdünnem Teig tragen Zacken – was für die Krone reicht! Denn nicht nur der Teig ist hauchdünn, sondern auch die Füllung vermag geschmacklich zu überzeugen: Die Salzmenge stimmt; da ist Spinat herauszuschmecken, Käse und Gewürze. Diese Teigwaren (die ohne Konservierungsstoffe auskommen, wie sich später herausstellt), heben sich deutlich ab. (6 Punkte)

Giovanni Rana (Coop), 250 g, 5.95 Fr. (100 g à 2.38 Fr.)