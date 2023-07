Bronze an der Schwimm-WM – Mityukov schreibt Schweizer Schwimm-Geschichte Der 23-jährige Genfer gewinnt über 200 m Rücken in Rekordzeit die Bronzemedaille und tritt damit aus dem Schatten seiner Kollegen. Es ist die erste WM-Medaille in dieser Disziplin für die Schweiz. Monica Schneider UPDATE FOLGT

Roman Mityukov zeigt über 200 m Rücken eine herausragende Leistung. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Er hat die Nerven im Final behalten, ist das Rennen dosiert angegangen und hat zuletzt aufgedreht: Roman Mityukov ist über 200 m Rücken noch einmal ein schnelleres Rennen gelungen als im Halbfinal, wo er der Schnellste gewesen war und danach gesagt hatte: «Ich kann noch mehr.» Der grosse Lohn dafür: die WM-Bronzemedaille. In 1:55,34 Minuten schwamm er erneut Schweizer Rekord, der 23-Jährige steigerte sich noch einmal um eine halbe Sekunde. Weltmeister wurde der Ungare Hubert Kos in 1:54,14.

Der Genfer ist damit der erste Schweizer, der in dieser Disziplin eine WM-Medaille gewinnen kann – Mityukov ist überhaupt der erste Schweizer, der auf dem Rücken in die Weltspitze vordringen konnte. Seine Bronzemedaille ist erst die siebte WM-Medaille für die Schweiz. Die ersten gewannen Dano Halsall (Silber) und Marie-Thérèse Armentero (Bronze) 1986 in Madrid im Crawl-Sprint, Langstreckenspezialistin Flavia Rigamonti steuerte in den Nullerjahren sogar drei Silberne über 1500 m bei (2001, 05, 07). Und von der heutigen Generation zeigte Jérémy Desplanches seinen jüngeren Kollegen 2019 in China, dass sehr viel möglich ist: Desplanches holte als Europameister WM-Silber über 200 m Lagen.

Jubelt im Stil eines Bodybuilders über WM-Bronze: Roman Mityukov. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Der introvertiert wirkende Mityukov ist als ganz junger Schwimmer noch nicht sonderlich aufgefallen. 2018 aber schwamm er als noch 17-Jähriger dann seinen ersten nationalen Rekord über die lange Rückendistanz. 2021 gehörte der Jus-Student schon zur 4x200-m-Staffel an den Olympischen Spielen in Tokio, die sich hinter den grössten Schwimmnationen auf Rang 6 zu platzieren vermochte. Und: Ganz überraschend kam der heutige Coup von Fukuoka nicht: Mityukov belegte schon an der letztjährigen WM Rang 7. Nur blieb er immer ein wenig im Schatten der schon Arrivierteren Desplanches, Noè Ponti, Lisa Mamié und Antonio Djakovic. Jetzt ist er auf brillante Weise daraus herausgetreten.

