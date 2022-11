Unihockey-Nationaltrainer David Jansson – «Mittlerweile verstehe ich mindestens so viel von Taktik wie meine Frau» Ihm fehlt, was seine Partnerin schon hat: Gold. Der Schwede sagt, was für sein Team an der Heim-WM möglich ist – und was ihn in der Schweiz irritiert. Marisa Kuny

«Ich heisse David Jansson»: Der Schweizer Unihockey-Nationaltrainer und seine Spieler präsentieren sich zwei Wochen vor WM-Start im Zürcher Hauptbahnhof dem Publikum. Foto: Claudio Schwarz/Swiss Unihockey

Er ist ein ausgefuchster Taktiker, dazu ein eloquenter und unterhaltsamer Referent und Interviewpartner. In einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens beweist er seine Fähigkeiten als Eisfischer in Umeå. Hier, an Schwedens Nordostküste, wohnt er mit seiner Partnerin und den gemeinsamen Söhnen Bob und Ted. David Jansson ist gerade auf vielen Kanälen präsent – und dabei immer nett. Der 42-jährige Cheftrainer des Schweizer Unihockey-Nationalteams kennt seinen Ruf als «nice guy» und will gar nicht erst versuchen, den Polterer zu spielen. Authentisch sein, das ist sein Credo.

Momentum – so heisst das Motto der Schweizer für die achttägige Heim-WM, die am Samstag beginnt. «Das Dach ist höher zu Hause», sagt Jansson. Doch er und sein Staff werden in den WM-Arenen von Zürich und Winterthur die Emotionen in die richtigen Bahnen lenken müssen, wenn das Nationalteam vor Tausenden Fans Erfolg haben und die vor einem Jahr in Helsinki verpasste Medaille gewinnen will.

David Jansson, hatten Sie schon einmal Kontakt mit Ihren Pendants aus Fussball und Eishockey, Murat Yakin und Patrick Fischer? Mit Murat Yakin nicht, Patrick Fischer habe ich an Ausbildungstagen in Magglingen schon angetroffen. Ich habe damals ein Referat gehalten über «Entscheidungen am Ball», was ja ein sportartenübergreifendes Thema ist. Ich glaube aber nicht, dass Fischer weiss, wer ich bin.

Mit rund 33’000 Lizenzierten ist Unihockey die zweitpopulärste Teamsportart nach Fussball. Trotzdem fliegt der Nationaltrainer in der Schweiz die meiste Zeit unter dem Radar der Öffentlichkeit. Fluch oder Segen? Ich heisse David Jansson, das ist gefühlt der dreizehnthäufigste Name Schwedens. (lacht) Und so denke ich auch über mich selbst. Wenn ich ein Juniorentraining besuche und die jungen Spieler mir fast ehrfürchtig begegnen, braucht es jeweils den kurzen Reminder: «Hej, das sind Unihockeyspieler, du bist Nationaltrainer, natürlich bist du ihnen bekannt.» Ich weiss, dass ich gut arbeite. Aber dass ich mich als Person nie für wichtig hielt, hat mir bei meiner Arbeit als Coach nur geholfen.

«Ich weiss, dass einige Leute in der Schweiz denken, dass wir nicht genügend Verantwortung für unsere Kinder tragen.»

Sie sind seit fast acht Jahren Nationaltrainer. Was haben Sie als Schwede an der Schweiz schätzen gelernt? Den Fleiss. Er ist ein Schlüssel für meine Arbeit hier. Nehmen wir die anstehende WM: Coachen bedeutet in diesem Fall, das ganze Spektrum zu leben – vom Risiko, dass es in die Hose geht, bis zur Chance auf den Weltmeistertitel. Ich kann das extrem geniessen, wenn ich weiss, dass wir alle fleissig gearbeitet haben.

Gibt es etwas, das Sie in unserem Land irritiert? Die Sache mit der Gleichstellung. Nach der Geburt unseres ersten Sohnes Bob vor vier Jahren sind wir als Familie zurück nach Schweden gezogen, auch wegen der Kinderbetreuung. Ich weiss, dass einige Leute in der Schweiz denken, dass wir nicht genügend Verantwortung für unsere Kinder tragen, wenn wir sie fünf Tage die Woche fremdbetreuen lassen. Aber für mich ist wichtig, dass meine Partnerin ebenfalls Karriere machen kann. Das ist in der Schweiz nicht unmöglich, aber es ist teurer und schwieriger als in Schweden, weil die Kultur bezüglich Kita eine andere ist. Ich finde das «oldschool», und es erstaunt mich stets aufs Neue.

Das Wichtigste zur Unihockey-WM Infos einblenden Gruppenspiele der Schweiz In der Gruppe A treffen die Schweizer auf Norwegen, Finnland und die Slowakei. Samstag, 5. November, 17 Uhr: Schweiz - Norwegen in Zürich

Sonntag, 6. November, 14 Uhr: Finnland - Schweiz in Zürich

Dienstag, 8. November, 20 Uhr: Slowakei - Schweiz in Winterthur Spielorte In Winterthur wird in der Axa-Arena gespielt, in Zürich in der Swiss-Life-Arena. Dabei bietet das neue Zuhause der ZSC Lions 12’000 Plätze, 1940 Plätze sind es in Winterthur. Die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz 3 und der Final werden allesamt in Zürich ausgetragen. Tickets Insgesamt sind bisher 55’000 Tickets verkauft worden (Stand: Donnerstagabend). In dieser Zahl nicht enthalten sind die Tickets der Schulkinder, die vom OK und der Concordia eingeladen wurden, und der Sponsoren. Modus 16 Nationen aus vier Kontinenten spielen um den Weltmeistertitel. Die Platzierung in der Weltrangliste ist für die Einteilung in die vier Gruppen entscheidend. In den Gruppen A und B treffen die acht bestplatzierten Nationen aufeinander, die restlichen in den Gruppen C und D. Nach drei Gruppenspielen qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten der Gruppen A und B direkt für den Viertelfinal. Die Plätze 3 und 4 bestreiten eine Playoff-Runde gegen die beiden Erstplatzierten der Gruppen C und D. Die Sieger dieser Playoff-Runde qualifizieren sich ebenfalls für die Viertelfinals. (nka/avo)

Sie leben mit Linn Lundström und den gemeinsamen Söhnen Bob und Ted im nordschwedischen Umeå. An Angeboten von schwedischen Spitzenclubs wird es kaum mangeln. Warum nehmen Sie das Pendeln auf sich? Für mich ist klar, dass ich irgendwann wieder in Schweden arbeiten werde. Keine Ahnung, ob dann weiterhin im Unihockeysport, wie früher als Journalist – oder ob ich mich selbstständig mache. Aktuell bin ich überzeugt, dass ich in der Schweiz die besten Voraussetzungen für mein Berufsleben habe. Und auch privat gefällt mir das Pendeln. Wegzugehen und wieder heimzukommen hilft mir, zu Hause eine gute Version von mir selbst zu sein.

Ihre Partnerin hat als Spielerin mit Schweden drei WM-Titel geholt. Sie sagten einmal mit einem Augenzwinkern, dass sie mehr von Taktik verstehe als Sie selbst. Haben Sie mit ihr das WM-Kader besprochen? Mittlerweile verstehe ich mindestens so viel wie sie. (schmunzelt) Aber nein, wir sprechen viel weniger über Unihockey, als man denken könnte. Kochen, Kultur, die Kinder – das sind unsere Themen. Linn wird mit den Jungs an die WM kommen, da wird sie im Überlebensmodus sein. Bob hat mich schon mal in die Schweiz begleitet, um ein paar Spiele zu sehen – und um Dinosaurierbücher zu lesen. Sein Urteil: In der Schweiz sind die Häuser höher.

Die Weltmeisterin und der Taktikfuchs: «Wir sprechen viel weniger über Unihockey, als man denken könnte», sagt David Jansson über seine Beziehung mit der dreifachen schwedischen Weltmeisterin Linn Lundström. Foto: Balz Murer

Inwiefern hat die Rückkehr nach Schweden Ihre Arbeit verändert? Abgesehen vom Pendeln ist kaum etwas anders geworden. Corona hat geholfen, virtuelle Meetings gehören nun zum Berufsalltag. Zudem verbringe ich weiterhin rund zehn Tage pro Monat in der Schweiz. Livestreams und Videos können den Besuch in der Halle nicht ersetzen. Wenn ich zwei Kandidaten für eine Position beurteilen möchte, schaue ich mir beide live an. Alles andere wäre unfair, denn in der Halle habe ich das bessere Gefühl, bin nicht limitiert durch die Kamera. Ich sitze gern nahe an der Bande, von wo aus ich die Körpersprache der Spieler abseits des Spielgeschehens beobachten kann.

«Relaxen ist für die Schweizer ja ein aktives Ding. Es muss ihnen verordnet werden.»

Vor einem Jahr wurde das Team an der WM in Helsinki in einem ehemaligen Gefängnis einquartiert. Das Motto dazu lautete: «Breaking out of history». Wo logiert das Team nun während der Heim-WM? Wir wohnen im Riverside in Glattfelden, absichtlich ein bisschen ausserhalb der Stadt. Wir haben die Captain-Gruppe in die Wahl einbezogen. Auch dass wir das WM-Vorbereitungscamp in Gstaad durchführen und nicht nach Spanien an die Sonne fliegen, war ein gemeinsamer Entscheid. Es hat durchaus Vorteile, im eigenen Land zu bleiben, für die Schweiz noch mehr als für andere Unihockey-Nationen.

Warum? Das Arbeitsleben in der Schweiz ist härter als anderswo, und die Spieler brauchen in diesem Camp auch Zeit zum Entspannen. Das ist ja für Schweizer durchaus ein aktives Ding. Relaxen muss ihnen verordnet werden, sie machen es nicht einfach so.

Heuer lautet das Motto «Momentum». Das klingt vergleichsweise zurückhaltend. Auch bei der Breaking-out-of-history-Sache war das Ziel nie, Weltmeister zu werden. Für mich machen Resultatziele keinen Sinn. Aber wir haben damals sicher aktiver über den WM-Titel gesprochen. Jetzt legen wir den Fokus ungeteilt auf das, was wir selbst beeinflussen können. Wir wollen vor Heimpublikum in jedem Moment alles, was möglich ist, selber steuern. Es geht um Nachsetzen, Blocken, Aggression und Emotion. Darauf habe ich früher weniger geachtet, alles Taktische hatte Priorität.

«Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir mit 11’000 Fans im Rücken nicht plötzlich die Taktik über Bord werfen.»

Wie weit gehen denn die Möglichkeiten der Schweizer WM-Equipe? Ich nenne keinen Rang, sondern formuliere unser Ziel so: Wir wollen die Wahrscheinlichkeit, Weltmeister zu werden, jeden Tag erhöhen. Klar ist: Die Schweden sind auf dem Papier immer noch die Besten. Aber eine Heim-WM ist die perfekte Bühne für den bestmöglichen Auftritt. Das Dach ist höher zu Hause. Es liegt viel drin, wenn wir unser Momentum nutzen, diesen perfekten Augenblick schaffen, in dem uns alles gelingt. So können wir auch die Fans mitreissen.

Was kann das Publikum bewirken? Wahnsinnig viel. Es ist einfach: Spielen wir aktiv, wird auch das Publikum aktiv sein. Spielen wir gut, ist uns die Aufmerksamkeit gewiss. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir mit 11’000 Fans im Rücken und mehr Emotion im Spiel nicht plötzlich die ganze Taktik über Bord werfen. Das ist auch der Grund, warum wir Leute mit viel Erfahrung im Team haben. Die meisten sollten unser Steuerspiel im Schlaf beherrschen.

Kam das Motto «Momentum» nach dem lauen Auftritt an den World Games in den USA ins Spiel? Nein. Und auch nicht als Reaktion auf die WM in Helsinki. Das ist ganz auf die Heim-WM ausgerichtet. Dass in Birmingham das Motto gar nicht richtig lebbar war – Pressing ist mit nur zwei Blöcken unmöglich –, nehme ich auf meine Kappe. Wir sahen aber, dass wir bezüglich Emotionen den Hebel ansetzen müssen. Goalie Pascal Meier hält einen Penalty, und nur der nicht eingesetzte Michi Schiess springt jubelnd auf? Das geht nicht.

Finden Sie es despektierlich, wenn vor Turnierbeginn bereits vom Halbfinal gesprochen wird? Fakt ist, dass die Spitze im Unihockey breiter geworden ist. Wer die Szene kennt, kann das praktisch komplett aus schwedischen Söldnern bestehende Norwegen richtig einschätzen. Die Slowakei gewann in der WM-Qualifikation gegen Tschechien, und was Lettland mit zwei Blöcken anstellen kann, haben im Sommer alle gesehen. Auch gegen diese Gegner muss Aufwand betrieben werden. So soll es an einer WM auch sein.

«Auf einer Liste der coolsten Cafés in Zürich und Umeå würde der erste Coffeeshop in meiner Heimatstadt auf Rang 221 auftauchen.»

Die bevorstehende WM ist Ihre letzte als Schweizer Nationaltrainer. Danach werden Sie beim Verband als «Swiss Way»-Coach für die sportliche Ausrichtung des Schweizer Unihockeys verantwortlich sein. Was reizt Sie an dieser Aufgabe? Es gefällt mir, dass ich in meiner neuen strategischen Funktion zukünftig mit noch mehr Leuten aus unserem Sport zusammenarbeiten und mein Wissen vom Spitzenunihockey konkretisieren und weitergeben kann. Ich bin überzeugt: Gemeinsam können wir noch viel bewegen. Ich habe zahlreiche Angebote von schwedischen Spitzenclubs erhalten, aber allen eine Absage erteilt. Für mich wird die Schweiz immer erste Option neben Schweden bleiben. Ich schätze die Städte Zürich, Bern und Winterthur extrem. Auf einer Liste der coolsten Cafés in Zürich und Umeå würde der erste Coffeeshop in meiner Heimatstadt auf Rang 221 auftauchen. Die Cafés in Umeå sind einfach unglaublich schlecht.

Zum Glück erscheint das nicht in einer schwedischen Zeitung. Das spielt keine Rolle. (lacht) Es ist meine ehrliche Meinung.

Sie sind studierter Journalist. Setzen Sie doch zum Schluss einen visionären Titel über die Berichterstattung am Finaltag. Tim Braillard schiesst acht Tore! (Braillard, der gerade in der Nähe steht, entfernt sich lachend.) Oder: Die Schweiz gewinnt souverän mit Spielkontrolle.

Diesen Titel hat jetzt aber der Cheftrainer gesetzt und nicht der Journalist Jansson. Ja, ja, ich weiss, das geht so nicht. (lacht) Mein Vorschlag ist viel zu sachlich und bringt wahrscheinlich zu wenig Klicks.

Gemeinsame Zukunft: Nach acht Jahren als Nationaltrainer wird David Jansson nach dieser WM eine neue Aufgabe im Schweizer Verband übernehmen. Foto: Tobias Wagen/Swiss Unihockey

