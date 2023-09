Mitten in Guggisberg – Hier lernen Jugendliche den Umgang mit der Realität Das Wohn- und Schulheim WG Guggisberg wird 20 Jahre alt. Was sich über die Jahre verändert hat und wieso manche Jugendliche ein kleineres Zimmer wollen. Benjamin Lauener

Die Jugendlichen der WG Guggisberg leben bis zu mehreren Jahren in der Institution. Foto: Franziska Rothenbühler

Als die Fotografin den Raum betritt, wird es laut. Die Knaben und Mädchen bringen sich in Sicherheit. Scheinbar wollen sie unter gar keinen Umständen auf das Bild. Ein Mädchen zieht demonstrativ sein T-Shirt über den Kopf und kurz darauf die Haare ins Gesicht. Eine Kollegin meint, auf ihrem Pulli sei ein Fleck, so könne sie doch nicht fotografiert werden. Und trotzdem. Am Ende posieren sie alle für die Kamera.