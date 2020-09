Wettrennen um Corona-Impfstoff – Fatale Konkurrenz Die Suche nach einem Corona-Impfstoff droht zum Wettrennen reicher Staaten zu werden. Warum das nicht nur einigen Ländern, sondern allen schadet – und wie die WHO mit einem gigantischen Vorhaben gegensteuern will. Berit Uhlmann

Ein wirksamer Covid-19-Impfstoff wäre ein Schritt in Richtung Normalität. Foto: Imago

Russland hat seinem Corona-Impfstoff nicht umsonst diesen historischen Namen verliehen. Sputnik V lautet er – angelehnt an die ersten Satelliten in der Erdumlaufbahn, mit denen die Sowjetunion ihre Technologie-Erfolge in Zeiten des Kalten Krieges demonstrierte. Die Reminiszenz zeigt, dass das Rennen um einen Impfstoff längst zum Politikum geworden ist. Es geht um wissenschaftliche und wirtschaftliche Dominanz, darum, die Hand auf jenem Mittel zu haben, das bislang mehr als alle anderen als ein Ausweg aus der Krise erscheint.