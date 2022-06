50 Jahre Regionalplanung zusammengefasst Infos einblenden

Peter Aeschimann, Präsident der Regionalkonferenz Oberland-Ost, schilderte an der Versammlung in Grindelwald aus dem Geschäftsbericht detailgetreu die wichtigsten Errungenschaften des vergangenen Jahres. Ein anderer Bericht, oder vielmehr eine 37-seitige Broschüre, stand zum Ende der Versammlung im Mittelpunkt. «1971-2021: 50 Jahre Regionalplanung und Regionalentwicklung Oberland-Ost». Dieses Heft gehe auf die ganze Geschichte rund um die regionale Planung ein, sagte Peter Aeschimann, der das Druckerzeugnis präsentierte. Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch landschaftliche und demografische Veränderungen in all den 50 Jahren werden in Schrift, Bild und Grafik dargestellt. Ein Statistik-Beispiel stach dem Präsidenten dabei besonders ins Auge: «Vor 50 Jahren wurde eine Erstwohnung durch 2,4 Personen belegt, heute liegt dieser Wert bei 1,3 Personen.» (hau)