Tagestipp: «Styx» – Mitgefühl oder Dienst nach Vorschrift? Dilemma auf offener See: Das filmische Kammerspiel erzählt von einer unterlassenen Seenotrettung und dem Mut einer einzelnen Frau. Sarah Sartorius

Susanne Wolff brilliert in der Rolle der Ärztin Rike. Foto: Trigon Film

Die Notfallärztin Rike braucht dringend Urlaub von ihrem nervenaufreibenden Alltag. Allein will sie von Gibraltar zu einer Atlantikinsel segeln. Die Ruhe auf offener See geniessen, das ist ihr Ziel. Aber es kommt alles anders: Nach einem Sturm erspäht sie ein überfülltes, havariertes Flüchtlingsboot. Als auf ihre Hilferufe per Funk mit Abweisung reagiert wird, beschliesst sie, auf eigene Faust zu handeln. Der Spielfilm «Styx» (2018) von Wolfgang Fischer zeigt auf eindrückliche Weise, was alles schiefläuft im Umgang mit Flüchtenden in Not. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussionsrunde mit der Seenotrettungsorganisation SOS Méditerranée statt. (sas)

Fehler gefunden?Jetzt melden.