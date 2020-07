Raubversuch in Langenthal – Mitarbeiter eines Tankstellenshops schlägt Räuber in die Flucht Am Samstagmorgen hat in Langenthal ein unbekannter Mann versucht, einen Tankstellenshop zu überfallen.

Am Samstagmorgen hat in Langenthal BE ein unbekannter Mann versucht, einen Tankstellenshop zu überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Am Samstagmorgen hat in Langenthal ein unbekannter Mann versucht, einen Tankstellenshop zu überfallen. Ohne Beute gemacht zu haben, verliess er das Geschäft und floh in ein nahegelegenes Quartier.

Kurz nach 8.30 Uhr sei gemeldet worden, dass ein Raubversuch auf einen Tankstellenshop an der Bützbergstrasse verübt worden sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mit. Gemäss ersten Erkenntnissen habe ein unbekannter, maskierter Mann das Geschäft betreten, einen anwesenden Mitarbeitenden mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Kasse gefordert.

Der Mitarbeiter sei auf die Forderung nicht eingegangen, er konnte den Täter in die Flucht schlagen. Aussagen zufolge rannte der Unbekannte danach auf die Bützbergstrasse, wo er stolperte und zu Fall kam.

In der Folge musste ein weisses Auto, das in Richtung Dorfzentrum Langenthal fuhr, stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Täter flüchtete schliesslich zu Fuss weiter in allgemeine Richtung Parkplatz Dreilinden., wie es weiter heisst.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

( SDA )