Glosse über Corona-Skeptiker – Mit Zweiflern reden Wie diskutiert man im Netz mit andersdenkenden Personen über die Maskenpflicht? Kurzes Protokoll eines gescheiterten Versuchs. Lena Rittmeyer

Vielleicht klappts ja so: Ein Dialogteam versucht bei einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen des Bundes sein Glück. Foto: Urs Jaudas

Wir haben sie wohl alle. Also nicht die Corona-Krankheit (was ja sowieso Covid heissen würde) und auch nicht unbedingt wohlverdiente Herbstferien. Sondern diese eine Person im Bekanntenkreis, mit der wir schon länger in den sozialen Medien befreundet sind, die wir im echten Leben aber schon eine Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen haben und die nun im Netz zunehmend mit zweifelhaften Beiträgen auffällt.