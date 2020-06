Ausflug – 11. Juni bis 25. Oktober 2020 – Mit Volldampf aufs Brienzer Rothorn Es erwartet Sie ein unschlagbarer Ausblick auf die umliegenden Berge und den wunderschönen türkisblauen Brienzersee. Sichern Sie sich jetzt Ihren Bon! Aline Zwahlen

Konditionen

Max. 2 vergünstigte Bons pro espace.card.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Die Anzahl Bons ist stark limitiert. Gebuchte Bons können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden. Bons können nicht verlängert oder rückerstattet werden nach Ablauf der Gültigkeit.

Ganz bequem den Berg bezwingen: Mit der Dampfzahnradbahn von 1892 stampfen und dampfen Sie durch Wiesen und Wälder einem atemberaubenden Panorama entgegen. Bei guter Sicht eröffnet das Rothorn den Blick auf sagenhafte 693 Berggipfel. Und auch das leibliche Wohl nach dem Wandern oder für zwischendurch bleibt nicht auf der Strecke: Das Team vom Berghaus Kulm verwöhnt Sie auch nächsten Sommer wieder mit herzhaften Köstlichkeiten.

Angebot

Bon für eine Hin- und Rückfahrt mit der Dampfzahnradbahn auf Brienzer Rothorn

Preise für Abonnenten

Vollzahler Fr. 46.- statt Fr. 92.-

½-Preis Abo Fr. 23.- statt Fr. 46.-

Kindertickets können direkt über die Brienzer Rothorn Bahn gekauft werden.

Einlösbar

Vom 11. Juni bis am 25. Oktober 2020

Sitzplatzreservation

Die Sitzplatzreservation für die Bergfahrt kann à Fr. 8.- pro Person online gebucht werden. Die Reservation ist nicht zwingend wird aber empfohlen um Wartezeiten zu umgehen

