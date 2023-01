Fall sorgte für Aufsehen – Mit Tochter in Schweiz untergetaucht: Haft für Frau in Frankreich Eine Französin hat 2011 ihre damals fünfjährigen Tochter entführt. Elf Jahre später flog sie bei einer Verkehrskontrolle in der Schweiz auf. Nun wurde sie von einem französischen Gericht verurteilt.

Die flüchtige Mutter und ihre Tochter wurden bei einer Verkehrskontrolle im Kanton Waadt identifiziert. (Symbolbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In Frankreich ist eine Frau zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, weil sie ihre Tochter entführt hatte und jahrelang mit ihr abgetaucht war, auch in der Schweiz. Das entschied das Berufungsgericht Aix-en-Provence am Mittwoch.

Die Nachrichtenagentur AFP und andere französische Medien berichteten darüber.

Die Frau hatte ihrem Ex-Mann vorgeworfen, die gemeinsame Tochter vergewaltigt zu haben. Nachdem entsprechende Ermittlungen eingestellt worden waren, tauchte sie mit dem damals fünf Jahre alten Mädchen ab. Die beiden wurden erst elf Jahre später, im vergangenen Februar, in der Schweiz bei einer Verkehrskontrolle entdeckt und schliesslich im August an Frankreich ausgewiesen.

Nach ihrer Trennung im Jahr 2010 hatten die Eltern des Mädchens geteiltes Sorgerecht erhalten. Wenig später zeigte sie ihren Ex-Mann wegen einer mutmasslichen Vergewaltigung der kleinen Tochter an.

Petition für Freispruch fand mehr als 12’000 Unterstützer

Nach mehreren Befragungen des Kindes stellten die Behörden die Ermittlungen in dem Fall aber ein. Mutter und Tochter verschwanden. Die Frau hatte ihre Tochter 2011 bei Toulon im Süden Frankreichs entführt.

Das 16-jährige Mädchen wurde im vergangenen Jahr der Generaldirektion für Kinder und Jugend des Kantons Waadt anvertraut, in einem Heim untergebracht und unter Vormundschaft gestellt.

Die Jugendliche lebt nach Angaben des Senders France Info mittlerweile bei einer Familie in der Schweiz. Demnach hat sie dort auch Vorwürfe der psychischen, körperlichen und sexuellen Gewalt gegen ihren Vater erhoben.

Der Fall hatte in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Mehrere Personen des öffentlichen Lebens solidarisierten sich mit der Mutter und schrieben: «Ich hätte es wie sie gemacht.» Eine Petition, die den Freispruch der Frau forderte, fand mehr als 12'000 Unterstützer.

