Neue Therapiemethoden – Mit Strom oder Magnetfeld gegen die Depression Durch die Schädeldecke oder direkt ins Hirn: Manche Behandlungen sind experimentell, andere bereits anerkannt. Martina Frei

Bei einer «repetitiven transkraniellen Magnetstimulation» (rTMS) erzeugt eine Spule an der Kopfhaut elektromagnetische Impulse, die auf das Gehirn einwirken. Foto: Boston Globe/Getty Images

«Können Sie die Farben der Blumen erkennen?» Diese Frage stellt der Schweizer Psychiater Thomas Schläpfer vielen seiner Patienten mit schwerer Depression. Die Antwort laute meist: «Nein. Sie sind grau.» In der Schweiz leiden etwa 430’000 Menschen an einer Depression. Auch wenn den meisten Psychotherapien und in schwereren Fällen zusätzlich Medikamente helfen: Für mindestens zwei von zehn Betroffenen bleiben die Blumen blass. Sie schleppen sich mit einer Erkrankung durchs Leben, die in ihrer Bedrohlichkeit oft unterschätzt wird.