Neues von Jeep – Mit Strom in die City Anfang 2023 bringt Jeep ein kleines City-SUV auf den Markt, das erste Elektroauto der US-Geländewagenmarke. Weitere sollen rasch folgen. Dieter Liechti

Anfang 2023 soll in Europa das erste vollelektrische Jeep-Modell an den Start gehen Foto: Jeep

In der Autobranche ist Jeep eine der wenigen Marken, die ausschliesslich SUV und Geländewagen verkauft. Ihre Fan-Gemeinde ist mindestens ebenso so treu wie die von Land Rover. Jeep haftet der Nimbus von Freiheit, Outdoor und Abenteuer an. Besonders auf dem amerikanischen Kontinent verbucht die Marke grosse Nachfrage. In Deutschland ist sie logischerweise deutlich kleiner. Voriges Jahr konnte Jeep in der Schweiz 2934 Fahrzeuge absetzen, der Marktanteil lag bei bescheidenen 1,2 Prozent. Bestseller ist das Modell Compass, das in 2. Generation seit 2016 auf dem Markt ist.