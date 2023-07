«Was geht?» Die Kulturtipps der nächsten zwei Wochen – Mit Sido am See Wasserfilme im Open-Air-Kino Münsingen, Hecht und James Bay am Bielersee und New-Wave-Musik auf dem Velo am Aareufer: Das läuft in den nächsten beiden Wochen. Kulturredaktion

Film

Der Schlossgutplatz in Münsingen mutiert auch dieses Jahr zum Kinosaal. Foto: PD

Die Filmnächte Münsingen sorgen für Abkühlung – indem sie sich dem Element Wasser widmen. In «Ouistreham» spielt Juliette Binoche eine Autorin, die an einer Küstenstadt recherchiert (Do), in «A Perfect Day» versucht ein Hilfsteam nach dem Bosnienkrieg, eine Wasserversorgung zu installieren (Fr), der Spielfilm «L’Odyssée» zeichnet das Leben des Tiefseeforschers Jacques Cousteau nach (Sa), und in der Tragikomödie «Le grand bain» gehts um eine Synchronschwimmgruppe für Männer (So). Garniert werden die Filme von Musik oder Wortbeiträgen im Vorprogramm. (reg)

Die Eurogames sind die grösste LGBTQ-Sportveranstaltung in Europa – und sie finden dieses Jahr in Bern statt. Aus diesem Anlass zeigt das Berner Kino Rex innerhalb der queeren Filmreihe «Uncut» drei Filme. Die Doku «Building a Movement» (27.7.) erzählt die Geschichte des inklusiven Sportanlasses; mit «Breaking the Ice» (25.7.) über eine Eishockey-Kapitänin und «In from the Side» (26.7.) über einen schwulen Rugby-Club stehen zudem zwei Spielfilme auf dem Programm. (reg)

Sounds

Vermutlich ist es nicht nur die kleinste, sondern auch die nachhaltigste Bühne der Schweiz, die Velo-Stage des Konzertveranstalters Musicline, die gerade zwischen Thun und Bern unterwegs ist. Aus dem Velo lassen sich Bühne, Ton- und Lichttechnik ausklappen, alles batteriebetrieben und hurtigst aufgestellt. Das Ding macht im Rahmen der Tournee «Dr Aare nah» zum Beispiel am Donnerstag (20.7., 19 Uhr) im Fähribeizli Muri halt, wo es von der kanadisch-schweizerischen Folk-Sängerin Lindsay Ferguson bespielt wird. Ob dieses Velo auch im Bassbereich etwas taugt, ist am Donnerstag, (27.7., 19 Uhr) beim Lorrainebad zu untersuchen, wo es vom sehr empfehlenswerten Berner Elektro-Trio 400Tigers bestiegen wird. Und wen es nach ein bisschen Finsternis im erweiterten Camping-Milieu gelüstet, dem sei der Batterie-Auftritt der New-Wave-Band Mistress im Eichholz dringend anempfohlen (Fr, 28.7., 20 Uhr). Vielleicht reicht die Energie ja sogar für eine Schwarzlicht-Neonröhre. (ane)

Unter all den Schweizer Festivals gehört das Lakelive in Nidau mit seinem Seeanschluss hinter dem Bieler Strandbad zu den schöner gelegenen. Klingen tut es dann aber eher wie ein durchschnittliches Hit-Radio. So schaut dieses Jahr der bei Radiomusikredaktoren sehr beliebte Überwältigungs-Sänger James Bay vorbei. Er wird neben dem um noch mehr Überwältigung bemühten Afro-Pop-Kongolesen Gims zu Werke gehen (Fr, 28.7.). Am Tag darauf – bevor dann u.a. Hecht, Heinzmann und Sido antreten – folgt ein Latin-Special, unter anderem mit dem verteufelt erfolgreichen Ozuma, der mit seinem uplifting Schmacht-Sound so ziemlich in jeder lateinamerikanischen Hotel-Pool-Playlist vertreten dein dürfte. Und in der Nacht vor dem 1. August steigt auf dem Gelände eine Party mit dem vielsagenden Namen «Just the Best Radio Hits». Da haben wirs doch… (ane)

In Langnau steppt der Bär! Nachdem eine Woche lang Jazzfans in die Emmentaler Höger gepilgert sein werden, kommt das Örtli an der Ilfis nicht gleich wieder zur Ruhe. Wer am 31. Juli dafür verantwortlich ist: die Kulturbeiz Käpt’n Holger. Am Terrassenfest gibts Essen und Trinken, einen Pingpongtisch sowie Konzerte wie etwa des Zürcher Rock-Quartetts Pablo Infernal auf der Terrasse, solange es der Lärmschutz zulässt. Wer danach noch nicht genug hat (am nächsten Tag ist schliesslich Feiertag): Drinnen gehts weiter mit Disco. (mar)

Bühne

Wer darf mitreden? Das Tanzstück «A Seat at the Table 2.0» im Rosengarten. Foto: Muriel Rieben

Die Bernerin Rena Brandenberger hat 2007 den vielleicht schönsten Berner Park zum ersten Mal zur Bühne gemacht. Auch dieses Jahr gibts im Rosengarten ein Tanzstück zu sehen: Gezeigt wird eine Wiederaufnahme von «A Seat at the Table» von 2022 – darin stellt Brandenberger zusammen mit Choreografin Anna Chiedza Spörri die Frage, wer sich an den Tisch setzen und mitreden darf. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Denn auch die urbanen Tanzstile wie Hip-Hop oder House, die das Stück prägen, haben es oft schwer, in der Tanzszene gebührende Anerkennung zu bekommen. (reg)

