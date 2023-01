Streit in Bümpliz eskaliert – Mit Schreckschusspistole: Teenager attackieren Mann in Tiefgarage Bei der Auseinandersetzung in Bümpliz vom Mittwoch gingen mehrere Jugendliche auf einen Mann los. Dieser wurde am Auge verletzt. Die Teenager wurden angezeigt. Christoph Albrecht

In dieser Einstellhalle in Bümpliz eskalierte am Mittwoch ein Streit zwischen Jugendlichen und einem Mann. Foto: Adrian Moser

Es geschieht am helllichten Tag: In einer Einstellhalle in Bümpliz kommt es am Mittwochnachmittag zu einem Streit mit mehreren Beteiligten. Die Situation eskaliert, jemand zückt eine Waffe, feuert einen Schuss ab. Die Polizei rückt aus, nimmt diverse Personen auf die Wache. Eine Ambulanz transportiert einen verletzten Mann ins Spital. Was ist da genau passiert?