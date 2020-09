«Bund»-Essaypreis Platz 3 – Mit Rocky und Drago im Ring Wenn Maschinenmensch und Underdog aufeinander trafen, konnten moralische Fragestellungen zu Gut und Böse bequem im Zweikampf geklärt werden. In diesem im besten Sinn humanistischen Text werden zwei Orientierungspunkte für die Gentechnik-Debatte genannt: Die Bejahung der Gleichwertigkeit aller Menschen und die Absage an eine Gleichmacherei mit der Genschere. Daniel Flückiger

Der Unterlegene verteidigt die Weltordnung und ist der moralische Sieger: Sylvester Stallone (links) gegen Dolph Lundgren in «Rocky IV» (1985) Foto: Alamy Stock Photo

Gong! Der unbezwingbare Maschinenmensch Drago stürzt sich in den Ring. Gestählt, riesengross und eiskalt macht er sich über seinen Gegner her und haut ihn kurz und klein. Rocky ist verloren. Bald geschunden und blutüberströmt wie Jesus am Kreuz, taumelt er und droht zu fallen. In seiner Unvollkommenheit und Unterlegenheit besinnt er sich aber auf seine Mission. Zur Disposition steht schliesslich die Weltordnung. Und er zeigt typische heroische Tugenden: zweifelsfreie Sendungsbereitschaft, Todesmut und grenzenlose Leidenschaft. Ob er den Kampf gewinnt oder verliert, ist schliesslich einerlei. Als zentraler Innenverteidiger des Guten ist er allemal der moralische Sieger. Und nur darum geht es in dieser ikonischen Filmszene des Kalten Krieges: Um Werte und Moral. Um Gut und Böse.

Wenn wir uns daran erinnern, mögen wir meinen, die Szene sei in Pathos und Reduktion einzigartig und fest mit der dualen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden. Tatsächlich handelt es sich aber um eine anthropologische Blaupause zur Erzählung von Kulturkämpfen. Ob David gegen Goliath, Tell gegen Gessler oder eben Rocky gegen Drago: Stets symbolisiert ein Mensch im verletzlichen Körper mit reinem Herzen, edler Seele und heroischen Tugenden das Gute gegen ein entmenschlichtes, scheinbar übermächtiges Böses. Welcher Mittel sich dabei Gut und Böse bedienen und welche Symbole sie tragen, ist lediglich Ausdruck einer epochalen Ordnung, eingedampft auf eine archaische Bühnenszene um Leben und Tod. Die Kinder der Zeit finden darin einen Namen für ihre Ängste und Hoffnungen, sie finden Worte für das Unsagbare. Die Szene wird Symbol für alles Normative, was eine menschliche Gemeinschaft trägt. Sie wird zur Legende.

Mensch oder Maschine; gut, besser, am besten oder eben doch böse – es sind also die zentralen Begriffe anthropologischer Legendenbildung, die auch im öffentlichen Diskurs über die Manipulation des menschlichen Erbguts an der Spitze marschieren. Nur ist es für einmal komplizierter, die Hauptfiguren auszumachen, ihnen eine Flagge ihn die Hand zu drücken und sie auf den Gegner loszulassen. Schliesslich leben wir in einer globalisierten Welt mit einem einzigartigen Wertepluralismus. Das macht es schwierig, moralische Fragestellungen im Zweikampf zu klären. Vielleicht ist es das wesentliche Missverständnis in der Debatte um die Genschere, dass wir meinen, wir hätten es mit einer besonders komplexen moralischen Fragestellung zu tun. Dabei liegt das Problem in der Komplexität des moralischen Kontextes.

So ist jedenfalls nicht sofort zu erkennen, wieso die Gentechnologie nichts anderes als die lineare Fortschreibung dessen sein sollte, was die Menschen schon immer mit der Natur gemacht haben: sie angeeignet und unterworfen, unter der Verwendung immer neuer Techniken. Die erste Pfeilspitze, der erste Spatenstich, das erste Tiergehege, die erste grosse Aussaat, die ersten Züchtungen, Rohstoffabbau, Massentierhaltung, Kernspaltung und irgendwann der Schnitt ins Erbgut – technische Nuancen mit dem immer gleichen Ziel, die Natur zu beherrschen. Gentechnologie mit dem Rückgriff auf eine unantastbare natürliche Ordnung zu begrenzen, referenziert deshalb auf einen nicht vorhandenen Rahmen. Denn die unberührte Natur ist dem Menschen spätestens mit dem Griff von Eva nach der verbotenen Frucht abhandengekommen – also vor einer vielleicht nie da gewesenen Ewigkeit.

Der Blick auf die anthropologische Geschichte liefert auch keinen Grund, wieso zwischen der Gentechnologie generell und der Anwendung dieser Technik auf den Menschen eine Grenze gezogen werden sollte. In der Weise, wie sich der Mensch die Natur angeeignet hat, hat er sich auch aus ihr freigesetzt. Die äussere und die innere Natur haben sich ausdifferenziert, der Mensch ist sich seiner bewusst geworden. Er konnte sich selber zum Objekt werden und hat sofort Hand an sich gelegt. Sich schmücken, bemalen, festlich kleiden, gegen oder für mehr Bräune eincremen, frisieren, rasieren, die Falten weglasern, liften, aufspritzen, die Zähne und die Nase richten, die Iris einfärben und irgendwann ein mieses Genom rausschneiden – technische Nuancen mit dem immer gleichen Ziel, über die eigene, vergängliche Natur zu herrschen. Auch die unberührte menschliche Natur ist höchstens eine pulsierende Fantasie, so wie Adam und Eva ohne Feigenblatt. Es gab sie nur im vorirdischen Zustand.

Mit der Genschere die Menschen alle gleich machen zu wollen, also das vermeintlich Schwache und Vergängliche auszumerzen, ist als regressiv abzulehnen: Fotoaustellung zum Down-Syndrom in der Heiliggeist-Kirche, Foto: Franziska Scheidegger

Man möge einwenden, beim direkten Zugriff auf die Gene, auf den Code des Lebens, handle es sich um eine andere Art von Eingriff, um eine technische Eskalation, die aus der historisch vertrauten Reihe tanze. Solange der Mensch allerdings nicht hinter das Geheimnis des Lebens gekommen ist, kann er auch nicht dessen gewiss sein, dass er es nicht schon längst zu verändern begonnen hat. Vor allem aber gab es wohl keine technische Innovation, welcher nicht das Vorurteil der Eskalation zuteilwurde. Und dies nicht zu Unrecht: Bereits die ersten Pfeile retteten und meuchelten, und die Kernspaltung brachte sauberes Licht ebenso so wie glühende Vernichtung. Und doch stehen sie retrospektiv in einer einzigen Reihe nicht endender technischer Innovationen. So gibt es keinen vernünftigen Grund, anzunehmen, dass es rückblickend nicht auch mit der Gentechnologie so gewesen sein sollte – trotz all ihrem noch ungewissen Nutzen und Gräuel.

Letzteren allerdings erdenken wir uns möglicherweise bildlicher und realer als je zuvor. War

die Hybris mit Pferdefüssen und Menschenkopf stets der Welt der Götter und der Mythologie vorbehalten, könnte sie jetzt Wirklichkeit werden. Drago mit Bärenpranken und Tigerzähnen würde Rocky vernichten, bevor er sich seiner Mission besinnen könnte. Oder noch schlimmer: Er würde ihn mit überirdischer Intelligenz umgarnen und untertan machen, ohne dass er und die Zuschauer es bemerkten. Der moralische Sieg wäre nur noch die bewusste Illusion unbewusster Unterwerfung. Matrix wäre Realität.

«Erbugt, besser am besten» Infos einblenden Gerade erfinden Forscher das Menschsein neu. Ein chinesischer Forscher verkündete, er habe das Erbgut von Babys so verändert, dass sie immun gegen das Aids-Virus seien. Das Erbgut der Zwillinge war mit der Genschere Crispr-Cas9 verändert worden. Und wir fürchten uns vor Gentomaten. Der Mensch verändert seit Jahrtausenden durch Züchtung die Gene von Tieren und Pflanzen. Wieso sollte er da vor sich selbst halt machen? Dieses Szenario birgt die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft: Wenn die kaufkräftigen Schichten zu Supermenschen werden, bleibt der Homo sapiens abgehängt zurück. Der 14. «Bund»-Essay-Wettbewerb fragte unter dem Titel «Erbgut, besser, am besten: Willkommen im Menschenpark»: Wird es künftig die auf natürlichem Weg geborenen Menschen mit Defekten und Unzulänglichkeiten sowie die gentechnisch schon vorgeburtlich perfektionierten Mitglieder einer Elite geben? Soll die Forschung stärker reglementiert werden? Überschätzt sich der Mensch? Bis jetzt fehlt eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, ob genetische Eingriffe beim Menschen legitim sind. Darf der Mensch Gott spielen? Eine dreiköpfige Jury mit dem Autor Wilfried Meichtry, der Philosophin Elisabeth Ehrensperger und «Bund»-Chefredaktor Patrick Feuz wählte aus 77 eingegangenen Essays die drei Gewinnertexte aus.

Die Frage sei allerdings erlaubt, ob dieser Schrecken tatsächlich neu sei, nur weil er grösser ist. Im Kern steht er nämlich für die immer gleiche menschliche Angst vor dem Kontrollverlust, vor dem unwiderruflich schlechten Ausgang einer eigentlich guten Geschichte, vor dem Untergang. Das allerdings hat die Menschen nie daran gehindert, die Geschichte trotzdem zu schreiben, ganz einfach deshalb, weil sie es konnten und weil ihre Neugierde und die guten Hoffnungen über die Ängste siegten. Und weil der freie Geist schon immer danach strebte, den sterblichen Körper zu transzendieren. Dem freilich glaubt er sich jetzt näher als je zuvor. Dieser – wenn mutmasslich auch vergebene – Glauben wird die Gentechnologie unaufhaltsam vorwärtstragen. Ihr den immer gleichen Gesang vom Schrecken entgegenzuhalten, ist deshalb mit Sicherheit zwecklos.

Fassen wir zusammen: Ebenso falsch ist es also, die Genschere beim Menschen mit Regress auf eine natürliche oder göttliche Ordnung oder auf die Unberührbarkeit des Menschen abzulehnen oder zu begrenzen, wie zwecklos, sie mit rasenden Schreckensszenarien verbieten zu wollen. Sie wird sich in der Fortschreibung menschlicher Geschichte zweifellos in die Reihe der etablierten Techniken einfügen, mit welchen sich der Mensch die Natur angeeignet hat. Denn sie ist im Kern nichts anderes als alle technologischen Innovationen vor ihr!

Und so wird ihr der Mensch auch begegnen, wie allen Innovationen vor ihr: gleichsam treibend

wie auch kulturell und moralisch moderierend. In Letzterem freilich liegt, der Eingangsthese folgend, die Herausforderung, welche die Gentechnologie von frühen Vorgängern und Vorgängerinnen unterscheidet. Wurden einst moralische Diskrepanzen in archaischen Ritualen einer natürlichen und später in religiösen einer göttlichen Ordnung zugeführt, bleibt uns im Zeitalter der rationalisierten und verrechtlichten Moral nur die Aushandlung. Und diese wird umso schwieriger, je vielfältiger die normativen Bezugspunkte sind. Das macht sie zwar anstrengend, unwegsam und ungewiss im Ausgang. Darin liegt aber auch ihr grosses Potenzial. Denn zweifellos hat uns die vertrags- und verhandlungsbasierte Gesellschaft eine in der anthropologischen Entwicklung einzigartige Stärke bei der Integration von Vielfalt und Differenz beschert.

Allerdings besteht dabei die Schwierigkeit, woran die moralische Güte der Argumente zu messen sei, wenn universelle Normen aus dem Blick geraten sind. Gerne werden die Menschenrechte zu solchen erhoben, was aber ausserhalb der westlichen Hemisphäre zum Vorwurf des moralischen Imperialismus führt. Oder die Verantwortung für die Moral wird an die Ethik delegiert, wobei damit praktisch meistens eine Ethikkommission gemeint ist, ein Expertengremium zur Frage des Guten. Das freilich ist eine sonderbar elitäre Fassung von Moral und im Kern so gar nicht kohärent mit einer egalitären Gesellschaft.

Wenn wir die Gentechnologie als lineare Fortschreibung anthropologischer Entwicklung begreifen, liegt es demgegenüber auf der Hand, auch ihre moralische Moderation an die Maximen menschlicher Geschichte anzulehnen. Aus der zunehmenden Differenzierung von äusserer und innerer Natur, von Individuum und Gesellschaft und aus der fortschreitenden Rationalisierung der Weltbilder kann nämlich eine zentrale Entwicklungslinie herausgelesen werden, die der menschlichen Gemeinschaft beispiellosen evolutionären Erfolg beschert hat: die Fähigkeit, immer mehr Differenz zusammenzuführen und in einer legitimen Ordnung zu integrieren, anstatt sie zu unterdrücken oder auszuschliessen. Das gelingt nicht immer und nicht überall und ist auch immer wieder prekär. Aber wo es langfristig gelang, war der Lohn für die Menschen stets mehr Wohlstand und Egalität.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei Orientierungspunkte für die moralische Debatte zur Gentechnologie ableiten: Erstens läuft alles, was Vielfalt reduzieren, ausgrenzen oder ausschliessen will, dem Kern des Erfolgs anthropologischer Entwicklung entgegen. Mit der Genschere die Menschen alle gleich machen zu wollen, also das vermeintlich Schwache und Vergängliche auszumerzen, ist deshalb als regressiv abzulehnen.

Zweitens unterminiert alles, was Egalität reduziert, ein zentrales Ergebnis erfolgreicher menschlicher Geschichtsschreibung. Die Maxime bei der Anwendung der Genschere muss deshalb die Gleichwertigkeit – eben nicht zu verwechseln mit der Gleichheit – aller Menschen sein.

Damit ist das Feld der moralischen Debatte abgesteckt, es ist jedoch noch keine konkrete Frage entschieden. Welche Abnormitäten gelten als bereichernde Vielfalt und welche als Unzumutbarkeiten? Bedeutet Egalität, dass für jeden Menschen jeder Eingriff möglich sein soll oder dass für alle die gleichen Grenzen gezogen werden, unbesehen finanzieller Möglichkeiten oder Status? Wie erreichen wir ganz generell, dass Ungleichem tatsächlich Gleichwertigkeit zukommt?

Daniel Flückiger: Dozent Infos einblenden Geboren 1978. Aufgewachsen in Rüfenacht und Konolfingen in einfachen Verhältnissen. Nach obligatorischer Schulzeit KV-Ausbildung mit Berufsmatura und im Anschluss noch gymnasiale Matur. Von 2004 bis 2008 Diplomstudium in Sozialer Arbeit an der Berner Fachhochschule. Danach vier Jahre Amtsvormund in Köniz. Ab 2011 bis 2013 Masterstudium in Sozialer Arbeit. 2012 bis 2014 Sozialarbeiter im polyvalenten Sozialdienst in Wohlen. Ab 2014 bis 2020 Leitung des polyvalenten Sozialdienstes in Münsingen BE. 2018 bis 2019 Führungsausbildung an der ZHAW Soziale Arbeit. Seit Februar 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner Fachhochschule im Bachelor-Studiengang in Sozialer Arbeit. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Zweifellos, diese Fragen sind kompliziert. Exklusiv für die Genschere sind sie aber nicht. Sie

stellen sich insbesondere in der Medizin schon länger gleich oder ähnlich. Wie viel darf welcher Eingriff bei wem kosten? Welches Leben hat welchen Wert? Wann beginnt das Leben, und wann soll es enden? Was ist der Unterschied zwischen plastischer Chirurgie bei Entstellungen und kosmetischen Schönheitsoperationen? Was darf mit pränataler Diagnostik festgestellt werden, und bis wann darf abgetrieben werden?

Dass die Fragen bei der Gentechnologie nun so offensichtlich und als komplex wahrgenommen werden, liegt allenfalls daran, dass es eine epochale Innovation mit fantastischer Strahlkraft benötigte, um sie ins kollektive Bewusstsein zu bringen. Vereinzelt wird und wurde diesen moralischen Herausforderungen zwar auch in der Vergangenheit schon so begegnet, wie es einer vertragsbasierten Gesellschaft gebührt: in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs. Allzu oft wurden und werden sie aber der Beliebigkeit der behandelnden Ärzte, der Versicherungsmathematik, den Experten des Guten oder ökonomischen Gesetzmässigkeiten überlassen. Sie entwickeln sich scheinbar zufällig, treten mal hier, mal da ins individuelle Bewusstsein oder als Skandal in die Öffentlichkeit. Aber sie fussen nicht in einem gesamtgesellschaftlichen Konsens und entziehen damit dem Gesamtsystem Legitimation. Vielleicht sind die aktuellen Krisen westlicher Demokratien mit eine Folge solcher Aushandlungsunterlassungen.

Orientieren wir uns bei der Genschere deshalb an den gelungenen Beispielen. Denn was sie an Skandalen produzieren könnte, hat zumindest in der Fantasie eine andere Dimension als vieles vor ihr. Was es dazu braucht, ist zuerst einmal ein gemeinsames Gefühl der Verantwortung und keine stillschweigende Delegation oder schulterzuckende Gleichgültigkeit. Grundlage dafür ist die individuelle Bereitschaft, sich auch für sein politisches Handeln verantwortlich zu fühlen, Position zu beziehen und dafür einzustehen, auch wenn es schwierig wird. Ohne ideologisches Sendungsbewusstsein zwar, aber immerhin mit Mut und mit Leidenschaft.

Vielleicht ist genau das der inspirierende Kern, welcher übrig bleibt, wenn Legenden wie Rocky, Tell oder David vom Pathos befreit werden: ihre Bereitschaft, für das, was ihnen das Gute scheint, mit Risiko einzustehen. Vielleicht gelingt es uns dabei, das Gute diskursiv in unserer gemeinsamen Geschichte zu begründen – einer Geschichte der fortwährenden technischen Innovationen und der Aneignung der Natur; einer Geschichte aber auch der ideellen Gleichwertigkeit bei steigender Vielfalt. Dann haben wir gute Chancen, die Genschere moralisch so zu moderieren, dass sie uns allen mehr zum Guten als zum Schlechten gereichen wird.

Dafür dürfen wir aber nicht auf den Zuschauerrängen sitzen bleiben, sondern müssen gemeinsam in den Ring steigen. Und dafür müssen wir akzeptieren, dass es in einer pluralistischen Welt mit der Unterscheidung von Rocky und Drago schwierig werden dürfte. Vermutlich sind wir alle ein bisschen von beiden. Das sollte uns ebenso vor besinnungslosem Draufhauen wie vor Allmachtsfantasien bewahren. Am Schluss braucht es nämlich keinen moralischen Sieger. Sondern einen Sieg der begründeten Moral.