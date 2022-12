Weltmeister der Maurer – Mit quälender Gelassenheit zur Goldmedaille Ben Zaugg hat viel trainiert und im Rüderswiler Betrieb oft gefehlt, als er sich auf die Worldskills vorbereitete. Doch was bringt dem Emmentaler der WM-Titel nun?

Susanne Graf

Er lässt sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Auch wenn er gegen Konkurrenz aus aller Welt aus normalen Backsteinen kunstvolle Objekte mauert, wird Ben Zaugg nicht nervös. Foto: Christian Pfander

Jetzt freut sich der Chef. Aber es gab einen Moment, da wäre Klaus Schmid seinem Mitarbeiter am liebsten an die Gurgel gesprungen, so sehr hat Ben Zaugg die Nerven seines Vorgesetzten strapaziert.