Polizei sucht Zeugen – Mit Pfefferspray angegriffen: Mann in Bern überfallen An Samstagmorgen haben drei Unbekannte in Bern einen Fussgänger ausgeraubt. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Am Samstag kurz vor 6.15 Uhr wurde ein Mann in der Berner Zeughausgasse von drei Unbekannten angesprochen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hätten sie ihn wie aus dem Nichts mit Pfefferspray angegriffen und ihm seine Halskette entrissen. Darauf flüchteten sie zu Fuss in Richtung Kornhausplatz.

Die Täter, alle mutmasslich zwischen 18 und 25 Jahren alt, werden wie folgt beschrieben:

Einer der Männer hatte eine dunklere Hautfarbe und war 1,50 bis 1,55 Meter gross. Er trug zum Tatzeitpunkt ein dunkles Baseball-Cap und ein weisses Oberteil mit Karo-Muster.

Der zweite Mann hatte dunkles Haar und eine dunklere Hautfarbe, war von schlanker Statur und zwischen 1,70 und 1,80 Meter gross. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Der dritte Mann war von heller Hautfarbe und trug ein hellblaues T-Shirt. Er war von normaler Statur und zwischen 1,70 und 1,80 Meter gross.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

PD/mb

