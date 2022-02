Covid-Symptome in Schach halten – Mit Omikron infiziert – und jetzt? Wie verläuft eine Infektion? Was kann man zu Hause tun, um Beschwerden zu lindern? Und bei welchen Warnzeichen sollte man ärztliche Hilfe suchen? Werner Bartens

Zu Beginn kann sich eine Covid-Erkrankung wie ein Schnupfen anfühlen, die meisten Patienten sind aber zusätzlich sehr müde. Foto: Bartek Szewczyk (imago images/Westend61)

Es stecken sich nach wie vor Hunderttausende Menschen in Europa mit der Omikron-Variante an. Allein in der Schweiz sind dem Bundesamt für Gesundheit am Montag 68’619 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden gemeldet worden. Glücklicherweise scheinen die meisten Infektionen milde zu verlaufen.