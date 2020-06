Sommertipp Romandie – Mit Obelix am Strand Ein Sonntagsausflug nach Yverdon-les-Bains, wo kultirsche Steine zu bestaunen sind und die Erinnerung an ein UFO lebt. Philippe Zweifel

Das Prädikat «Mittelmeer der Waadt» des Neuenburgersees tröstet über den stornierten Flug auf die Malediven hinweg. Foto: Guillaume Perret

So mancher Deutschschweizer, den es ans südwestliche Ufer des Neuenburgersees verschlägt, macht die Erfahrung: Der Ausflug ins Welschland gerät zur Reise in die Vergangenheit. In eine Epoche, die sechstausend Jahre zurückliegt. Oder vorerst in die Zeit vor mehr als sechstausend Tagen. Er nimmt zunächst, vor der Ausfahrt auf der A1 oder an der Bahnhofsfassade, ein blaues Schild mit weissen Buchstaben wahr: «Yverdon». Und biegt ab. Oder steigt aus. «Yverdon-les-Bains». Da war doch was – vor vielen Jahren…