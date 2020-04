Mit Muskelkraft auf der letzten Transportmeile Mit Rikschas will Pascal Nydegger den Warentransport in der Stadt ökologisch umbauen. Nun plant er, von Bern aus Velolastwagen weltweit zu exportieren. Simon Thönen

Meist eng getakteter Transport: Rikschafahrer Adrian Bracher liefert für die Firma Lyreco ein Paket aus. Foto: Adrian Moser

Die Verteilzentrale in Bern ist eine Ecke in einer grossen Garage bei der Monbijoubrücke. Hier stapeln sich die Kartonkisten, welche die Fahrer am frühen Morgen sortieren, in die Transportrikschas laden und zu ihren Berner Kunden fahren. Der Elektromotor liefert rund die Hälfte des nötigen Antriebs, der Rest ist Pedalen mit Muskelkraft.