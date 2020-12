Weihnachten in der Pandemie – Mit Maske unter dem Tannenbaum feiern? Weihnachtsfeiern mit Virengefahr – wie Berner Familien damit umgehen. Und weshalb Diskussionen um Schutzmassnahmen Gräben in der trauten Runde aufreissen können. Naomi Jones

Drinnen oder draussen? Dank dem Garten hat die Familie Wimmer am Weihnachtsfest beide Optionen. Foto: Adrian Moser

Vielleicht wird Miriam M. Weihnachten mit ihrem Mann und den beiden Söhnen im Sommerhäuschen am See verbringen: «Auch wenn es da saukalt ist.» Sie will die Feiertage «ganz anders» feiern, um nicht depressiv zu werden. Die Deutsche kann nicht zu ihrer Herkunftsfamilie fahren, weil die Schweiz auf der deutschen Quarantäneliste steht. «Das tut weh», sagt sie.

Die Frage, wie sie Weihnachten verbringen werden, stellt sich nicht nur binationalen Familien. Auch Schweizer müssen ihre Traditionen hinterfragen. Die Mitternachtsmesse ist auf wenige Plätze beschränkt. Öffentliche Veranstaltungen hat der Bundesrat am Freitag mit wenigen Ausnahmen wie Gottesdiensten vorderhand verboten.