Leben nach dem Lockdown – Mit Maske essen kann man nicht Endlich sind Restaurants, Läden und Warenhäuser offen. Doch am ersten Tag herrscht noch kein Run. Nur die öffentlichen Verkehrsmittel sind teils voll. Markus Dütschler , Sophie Reinhardt , Selina Grossrieder

Das Lächeln bleibt verborgen: Eine Kellnerin bedient am Montag die ersten Gäste in Jack’s Brasserie im Berner Schweizerhof. Bild: Adrian Moser

Jetzt dürfte man wieder. Viele tun es an diesem Montagmorgen. Sie fahren Tram, Bus oder Eisenbahn. Wer erwartet hat, dass sich Berns Bevölkerung maskiert fortbewegt, sieht sich getäuscht. Zwar verteilen SBB-Mitarbeitende Masken in der Welle am Hauptbahnhof. Viele greifen zu, aber längst nicht alle tragen sie, nicht einmal alle Kondukteure. Und die Bahnpolizei schon gar nicht. Eine Passantin sagt, sie trage keine, solange sie die Distanz von zwei Metern einhalten könne. Eine andere regt sich auf, weil in ihrem vollen Zug aus dem Wallis fast niemand eine getragen habe.