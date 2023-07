Rücktritt Premier in den Niederlanden – Mit Mark Ruttes Abgang geht eine Ära zu Ende Nach 13 Jahren als Premier erklärt der Rechtsliberale seinen Rücktritt. Dem Abschied ging ein Streit über die Asylpolitik voran. Rutte war in der EU ein verlässlicher Partner, hinterlässt aber auch schwerwiegende Probleme. Thomas Kirchner aus Paris

Mark Rutte erklärt seinen Abschied aus der Politik. Foto: Remko de Waal (EPA)

Als Mark Rutte am Montagmorgen vor der Zweiten Kammer, die aus der Sommerpause geholt worden war, seinen Abschied aus der Politik erklärte, mussten selbst seine härtesten Konkurrenten kurz schlucken. Sogar der rechtsextreme Geert Wilders von der grössten Oppositionspartei PVV rang sich ein paar Worte des Danks ab für die Verdienste des Rechtsliberalen um das Land, dem Rutte über vier Kabinette hinweg 13 Jahre als Ministerpräsident gedient hatte. Er sei ja sogar mal Parteifreund und «Mentor» von «Mark» gewesen, sagte Wilders. Dann wurde die Sitzung kurz vertagt, alle mussten sich sammeln. Nur engste Getreue hatte Rutte am Sonntag offenbar informiert, an kein Medium war es durchgestochen worden.