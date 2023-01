Norient Festival – Mit Jazz gegen die Rassentrennung Der Dokumentarfilm «Leave The Door Open» zeigt, wie eine türkische Botschafter-Familie in den 1940er-Jahren von Bern nach Washington kam und Musikgeschichte schrieb. Martin Burkhalter

Ahmet und Nehusi Ertegün (v. l.) luden nicht nur die Jazzgrössen jener Zeit in die türkische Botschaft ein, sondern gründeten später auch eine der bedeutendsten Plattenfirmen überhaupt: Atlantic Records. Foto: PD



Die aufregendsten Partys habe er in der türkischen Botschaft in Washington erlebt, sagt Duke Ellington, Pianist und Komponist und nicht weniger als einer der einflussreichsten Jazzmusiker überhaupt. Partys in einer Botschaft? Türkei und Jazz? Aber ja.