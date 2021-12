36 Jahre als Pfarrer – Mit ihm wurde ein Thunersee­schiff flugs zur Arche Noah Der Kirchdorfer Pfarrer Samuel Glauser schaffte, womit viele in seinem Beruf Mühe haben: Er fand einen Draht zur Jugend. Ende Jahr wird er pensioniert. Stephan Künzi

Zwei Generationen im Gespräch: Pfarrer Samuel Glauser (links) und Fabian Brunner denken über die kirchliche Jugendarbeit nach. Foto: Raphael Moser

«Er hat mich geprägt wie kaum jemand anderer.»

Fabian Brunner sagt den Satz mehr als einmal. Er – das ist Samuel Glauser, der Pfarrer aus Kirchdorf. Seit über 36 Jahren ist dieser in der weitläufigen Kirchgemeinde zwischen Aare- und Gürbetal tätig. Im Januar wird er seinen 65. Geburtstag feiern und damit in den Ruhestand treten. An Silvester feiert er seinen letzten Gottesdienst im Amt.

«Nach meinen Eltern gehört er zu den wichtigsten Personen in meinem Leben», doppelt Fabian Brunner nach. Als 31-Jähriger ist er nicht einmal halb so alt wie Samuel Glauser.